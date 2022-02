Alia Aduna superata in casa

L’Alia Aduna non riesce a muovere la classifica nel primo di una lunga serie di incontri importanti per la classifica. La squadra di coach Lorenzo Amaducci in casa con lo Iulii Udine viene condannata dalla battuta: qualche errore di troppo dai nove metri per le padovane, dieci ace per le friulane fanno la differenza. Ora l’obiettivo di sposta sulle prossime sfide che diventano ancora più delicate. «Abbiamo perso di poco il primo set e poi nel secondo c’è stato un po’ un black out – commenta a fine gara Federica Varagnolo – Poi abbiamo però cercato di rimontare, ma non siamo riuscite a riaprire completamente la partita.Da parte mia quando sono entrata ho cercato di dare il meglio, ma non è bastato. Adesso comunque abbiamo altre partite importanti per la salvezza e daremo il massimo».

Nel primo set l’avvio è equilibrato (8-8), poi Udine trova un vantaggio significativo grazie agli ace di Bortot prima e Nardini poi (18-14 per le ospiti). L’Alia Aduna si riavvicina con Blaseotto che prima firma un bel diagonale e poi il muro del meno uno (20-19). La stessa schiacciatrice delle padovane firma poi, sulla serie al servizio di Miecchi, il 22-22. Il finale è palpitante, con Bisio che con due attacchi vincenti consecutivi guadagna il set ball per le padovane. Poi due errori padovani danno però la palla per vincere il parziale alle ospiti, che alla seconda occasione chiudono per l’1-0.

Nel secondo set la partenza di Udine, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria in volata, sorprende l’Alia Aduna che si ritrova sotto 8-0. Il break si rivela decisivo, con le padrone di casa che provano a reagire ma senza riuscire a rientrare nel parziale che si chiude 25-12 ancora per Udine. Nel terzo set l’Alia Aduna riesce a ritrovarsi. Dopo un inizio punto a punto la serie di battute di Celegato si porta avanti con i muri di Boscolo e Colombano e un ace della stessa Celegato (12-6). Un paio di errori riportano sotto Udine (12-10) e Amaducci chiede time out. Le padrone di casa rispondono e con un bell’ace di Boscolo all’incrocio delle righe, un muro di Colombano e due attacco di Avanzo si portano sul 20-15. Anche Udine sotto pressione sbaglia qualcosa e l’Alia Aduna approfitta (23-15). Alla fine su un altro errore di Udine chiude il set per l’Aduna e riapre il match. Equilibrio anche in avvio di quarto set (4-4), con Udine che ancora prende vantaggio con la battuta (12-7) e allunga fino al 16-10 firmato da Snidero. L’ace di Brumat (20-10) segna il break per le ospiti. Varagnolo in attacco e Miecchi con un ace rispondono (20-13). Ancora Varagnolo, Bisio e un ace di Tiozzo avvicinano ulteriormente l’Alia Aduna nel finale (22-19). Non basta però e Nardini chiude il punto del 25-20 che conclude la sfida.

«Peccato. Veniamo da due settimane buone, ma non siamo riusciti a fare la differenza nemmeno nelle cose che sappiamo fare – spiega Amaducci – Non non riesco a spiegarmi perchè con Volta abbiamo giocato un primo set stellare mentre questa volta siamo partiti senza la giusta determinazione. La battuta di solito è una nostra arma importante, ma questa sera è stata spuntata, non le abbiamo mai messe in difficoltà. Dobbiamo metterci a lavorare e tornare quelli che eravamo due settimane fa».