Alia Aduna Padova: altro acquisto dalle Marche, in banda c'è Caterina Miecchi

Un altro acquisto dalle Marche. Dopo la pesarese Asquini, Alia Aduna Padova mette sotto contratto la schiacciatrice anconetana Caterina Miecchi, classe 2001, che nell’ultima stagione si è divisa tra Conero Ancona e Pieralisi Jesi, sempre nel girone G di B2 Femminile.

Nuovo acquisto

Capace di disimpegnarsi sia come banda che come opposto, Miecchi ha fatto man bassa di trofei di squadra e riconoscimenti individuali negli anni del giovanile. Nel suo palmares spiccano, infatti, due titoli regionali (U14 e U16, con conseguente partecipazione ai campionati nazionali) e due titoli provinciali (U16 e U18), così come il premio di miglior giocatrice ottenuto in due diverse edizioni del prestigioso torneo Easter Volley. Nel 2015 e nel 2016 Miecchi ha fatto inoltre parte della Rappresentativa regionale delle Marche, mentre nel 2017 è arrivato l’esordio in B2 con la maglia della Conero Volley Ancona. L’anno seguente si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha vinto l’International League con l’Aleta Volley, prima di fare ritorno in Italia la scorsa estate.