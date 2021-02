Allo Stadio Euganeo spuntano i "tifosi" virtuali per spingere la squadra alla promozione

Si presenterà con una veste «insolita» lo stadio Euganeo domenica in occasione del match del Calcio Padova contro il Cesena con fischio d'inizio alle 17.30. La capolista del girone B della serie C, pur orfana dei suoi tifosi costretti all'esilio per le norme anti diffusione del Covid, potrà contrare sugli "ultras" disegnati lungo la palizzata in legno che separa il cantiere della curva sud con il campo di gioco.

I tifosi

Da alcuni giorni sulla staccionata compare un telone enorme (con loghi del comune e del biancoscudo) in cui sono impresse le immagini dei tifosi del Padova. L'effetto dalle tribune non sembra essere così eclatante ma chi è entrato sul terreno di gioco parla di esito molto suggestivo per i giocatori che quest'anno sono chiamati a conquistare la promozione in serie B. Come è noto da qualche mese sono iniziati i lavori di ristrutturazione e rifacimento della curva sud dell'Euganeo.