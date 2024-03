Altra batosta per il Cus Padova Rugby

Continua il periodo nero per il CUS Padova rugby, che per la diciassettesima giornata nel campionato di Serie B perde in casa contro il Rovato, incamerando la quinta sconfitta consecutiva. Una partita dai due volti per gli universitari, che giocano bene il primo tempo, chiudendo in testa contro un avversario di spessore.

Nella ripresa, tuttavia, subiscono la reazione bresciana e non riescono a reagire. I primi punti del match sono del Rovato, che segna subito un piazzato. Il CUS risponde con la meta (non trasformata) di Frangioni ma torna immediatamente sotto per una meta trasformata dagli ospiti. Nel finale di primo tempo, prima un calcio di punizione di Loteni, quindi una meta di Bossan trasformata dallo stesso Loteni, portano le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 15-10 per il CUS. Nella ripresa, però, il quindici di Innocenti cala, non riesce più a far punti e subisce tre mete del Rovato, che si porta a casa cinque punti complessivi e non ne lascia nemmeno uno al CUS.