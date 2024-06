Atletica: Assindustria Sport in forze agli Assoluti

Quarantadue titoli in palio in due giornate di gara, a La Spezia, per contendersi le maglie tricolori. È in arrivo il weekend dei Campionati Italiani Assoluti numero 114, rassegna che vedrà Assindustria Sport presente con una squadra di 21 atleti capaci di ottenere il minimo di qualificazione. Tra loro anche molte maglie azzurre, a partire da Laura Dalla Montà, nazionale agli Europei di Monaco nei 3.000 siepi e a medaglia nella scorsa edizione a Molfetta, così come andò a medaglia nel martello la lanciatrice Lucia Prinetti, pronta a riprovarci in Liguria. Ma, limitandosi ai soli atleti convocati nelle selezioni giovanili dell’ultimo anno, vanno spesi anche i nomi della giavellottista Margherita Randazzo e di Jacopo Albertin, qui di scena nei 200 e nelle agguerrite staffette 4x100 e 4x400, Azzurra Ballin (qui impegnata nella staffetta veloce), Sofia Faggion (400hs), Taré Miriam Bergamo (disco) e Keren Mbongo (martello), senza dimenticare Martina Agostini, fresca di minimo per i Mondiali under 20 nei 100hs.

Gli Assoluti di La Spezia 2024 saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport dalle 19 alle 21.30 in entrambe le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno. Tutte le gare non coperte dalla diretta tv saranno in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv .

Ecco gli atleti gialloblù in gara a La Spezia.

UOMINI. 200: Jacopo Albertin. Asta: Matteo Miani. 4x100: Albertin, Abdoullatif Compaoré, Valentino D’Andreta, Promise Koffi Emma. 4x400: Filippo Cibin, Albertin, Lorenzo De Bortoli, Luca Ostanello.

DONNE. 100: Arianna Bacelle. 200: Bacelle. 100hs: Martina Agostini. 400hs: Sofia Faggion. 5.000: Michela Moretton. 3.000 siepi: Laura Dalla Montà. Lungo: Sofia Borello, Carol Zangobbo. Disco: Taré Miriam Bergamo. Martello: Lucia Prinetti Anzalapaya, Keren Mbongo. Giavellotto: Margherita Randazzo. 4x100: M. Agostini, Stella Agostini, Bacelle, Azzurra Ballin.

Non si gareggia però solo a La Spezia. Una cinquantina di giovani portacolori gialloblù delle categorie cadetti e ragazzi sarà in gara venerdì 28 giugno, allo stadio di Monteortone ad Abano Terme, dove si rinnova l’appuntamento con il memorial “Rino Santinello”, giunto alla 22^ edizione, uno dei più classici appuntamenti dell’estate veneta. Ventuno le gare in programma tra corse, salti e lanci, a partire dalle 17.45. Una quindicina, invece, quelli coinvolti nel 5° Meeting di San Biagio, sempre venerdì 28 giugno, allo stadio di San Biagio di Callalta (Treviso): sono previste gare per allievi, juniores e assoluti, oltre che una manifestazione per esordienti (ad invito). Venti le prove in cartellone a partire dalle 17. Uscendo dai confini del Veneto, Assindustria Sport sarà inoltre impegnata con i suoi atleti al Meeting nazionale Città di Sacile, al Meeting Bronze di Olgiate Olona e a Prato, con Jacopo Zanatta sui blocchi dei 110hs.

E c’è anche chi ha già gareggiato e si è migliorata fino a realizzare il suo primato personale. È il caso di Giada Donati, che mercoledì sera si è imposta nella 28^ edizione del Ferrarameeting negli 800, chiusi in 2’10”89, e di Anna Raimondi, prima nel giavellotto, scagliato a 45.67 metri.