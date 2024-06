Calcio a 5, nei prossimi due week end il Torneo Nazionale Città di Padova

Padova ancora una volta fulcro del calcio a 5 giovanile italiano nei prossimi due fine settimana con la quinta edizione del "Torneo Nazionale Città di Padova" dedicato agli under 17 e gli under 15 ed organizzato dal Petrarca Calcio a 5 del presidente Paolo Morlino.

Per la categoria Under 17 a sfidare il Petrarca saranno i vicecampioni d’Italia dell’Aosta e i campioni liguri della CDM oltre Mantova, Forte Colleferro, Mondolfo, Città di Chieti e Cometa Lombardia. Per quanto riguarda l’Under 15 invece la squadra di casa affronterà ben tre campioni regionali quali i marchigiani del Mondolfo, i lombardi del Mantova e gli umbri della Ducato Spoleto; con loro in campo ci saranno Italservice Pesaro, Olimpus Roma, Vigor Fucecchio e Forte Colleferro.

Il torneo si svolge con la formula all’italiana, con due gironi da quattro squadre ciascuna; le prime due di ogni gruppo passano per giocarsi la semifinale e la finale, mentre le ultime due dei gironi accederanno alla seconda fase per la posizione da quinto all’ottavo. Nella giornata di domenica saranno assegnati premi alla presenza dell’assessore dello sport di Padova, Diego Bonavina.

Sabato e domenica spazio alla categoria dei più grandi, il prossimo week end i più piccoli. La presentazione del torneo è avvenuta questa mattina a Palazzo Moroni alla presenza dell'assessore Diego Bonavina e il presidente del Petrarca Calcio a 5 Paolo Morlino.