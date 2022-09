6 ottobre, Health Time: è il tempo dello Spettacolo della Salute!

Lotta alla sedentarietà, potenziamento e diffusione degli stili di vita attivi anche in accordo con i dettami resi noti dall'ONU sullo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030: questi i temi al centro del primo appuntamento promosso dall’ente benefico Show Care. Un grande evento, gratuito e aperto al pubblico, intitolato “Show4Health - LO SPETTACOLO DELLA SALUTE”, in programma giovedì 6 ottobre all’auditorium Library di H-FARM Campus (Roncade, Treviso) che vedrà intervenire un nutrito gruppo di ospiti di grande prestigio provenienti dal mondo dell’imprenditoria, dell’informazione e dell’università.

I temi chiave di Show4Health nello specifico saranno 4:

ALIMENTAZIONE SANA E RESPONSABILE per favorire il cambiamento culturale che fa virare verso il cibo in grado di nutrire con gusto e salute

per favorire il cambiamento culturale che fa virare verso il cibo in grado di nutrire con gusto e salute ATTIVITÀ ANTI-AGING per migliorare l'invecchiamento biologico, favorendo strategie utili a invecchiare in modo sano, indipendente e longevo

per migliorare l'invecchiamento biologico, favorendo strategie utili a invecchiare in modo sano, indipendente e longevo ESERCIZIO FISICO & SCIENZA per preservare la salute delle persone prevenendo dolori articolari e patologie croniche non trasmissibili attraverso l’esercizio fisico

per preservare la salute delle persone prevenendo dolori articolari e patologie croniche non trasmissibili attraverso l’esercizio fisico SPORT & MOTIVAZIONE per stimolare la motivazione intrinseca volta a portare il cambiamento nello stile di vita

Sul palco di Show4Health salirà un parterre di medici di assoluta esperienza: Antonio Paoli (Prorettore con delega al Benessere e allo Sport dell’Università degli Studi di Padova), Matteo Motterlini (Professore ordinario di Filosofia della scienza), Daniela Lucini (Direttrice del servizio di Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico all’Istituto Auxologico Italiano di Milano), Alessandro Zorzi (cardiologo). Accanto a loro gli imprenditori Oscar Farinetti (fondatore di Eataly), Fausto Di Giulio (CEO di REX Roundtables EMEA), Renato Malfatti (CEO di Egowellness), Alberto Gamba (CEO di Sportpiù), Loredana Paparelli (fondatrice di Nirvana), Annalisa Dorbolò e Roberto Travan (fondatori di Starbene Group), Emanuele Mian (CEO di Emotifood e tra i massimi esperti di disturbi alimentari), Riccardo Donandon (fondatore di H Farm) a cui si aggiungeranno le testimonianze d’eccezione di Eliana Liotta (giornalista e autrice di best seller), Edoardo Cognonato (trainer e consulente) e Francesco Toldo (ex calciatore, da sempre sostenitore del progetto Show Care).

Esercizio fisico come miglioratore sociale e personale per una vita più attiva e sana. Donare cultura dello sport e del movimento per vincere la battaglia contro la sedentarietà e per migliorare il presente e il futuro del 92% della popolazione italiana che non si muove e allena, con idee, ispirazioni e spunti pratici. Con questo obiettivo ambizioso Show 4 Health si propone di creare un mondo a misura di benessere.

Ad organizzare e promuovere l’iniziativa, che gode del Patrocinio della Regione Veneto, dell’Università degli Studi di Padova, del Comune e della Provincia di Treviso, del Comune e della Provincia di Padova, è Show Health Training Club di Giorgio Leo e Vito Stolfi con la loro Associazione no profit Show Care impegnata a promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole dell’esercizio fisico e sulle sue profonde connessioni con il tema della salute.

“Spiegare i benefici del muoversi, in ottica di singola persona ma - anche allargando l’orizzonte - di intera comunità, condividere i rischi di cui alcune cattive abitudini sono portavoce, stimolare un cambio di passo soprattutto nelle nuove generazioni è, ormai, urgente. Siamo consapevoli che ci sia moltissimo da fare e che, come tutte le grandi evoluzioni, l’ostacolo più grande sia quello della propensione al cambiamento culturale. Ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare questo evento. Un’occasione concreta per permettere a tutti coloro che lo vorranno di conoscere e ascoltare chi questo salto lo ha già fatto con successo e per capire insieme che parlare di educazione al movimento significa di fatto investire sul futuro dei nostri figli e del nostro Paese” commenta Giorgio Leo, fondatore di Show Care.

Un evento inedito, in Veneto e in Italia, che si appresta a diventare un appuntamento annuale. Una fucina di idee all’insegna dell’esperienza e del divertimento.

L’ingresso è libero ed è già possibile riservare il posto in sala https://spettacolodellasalute.it