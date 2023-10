Padova Marathon 2024, si corre domenica 21 aprile. Iscrizioni al via sabato 21 ottobre

La Padova Marathon scatta sei mesi prima. Per aprire le iscrizioni online all’evento, la cui prossima edizione è stata fissata per domenica 21 aprile 2024, Assindustria Sport ha scelto una data particolarmente significativa, quella di sabato 21 ottobre. E per partire nel migliore dei modi, la società organizzatrice ha deciso di lanciare subito un’allettante offerta per le iscrizioni sottoscritte entro il 3 dicembre, con quote a 35 euro per la maratona e 22 euro per la mezza, mentre nei mesi successivi rimarranno pressoché inalterate rispetto al 2023.

Può quindi ufficialmente prendere avvio il conto alla rovescia, per un evento che, come pochi altri, sa unire contenuti tecnici e festa popolare, richiamando atleti da ogni parte del mondo. Sono gli stessi numeri a dirlo dato che, tra prove agonistiche e Stracittadine, sono stati più di ventimila i partecipanti alla Padova Marathon 2023, appuntamento clou nell’anno di “Padova Città europea dello sport”. E per il 2024 il menu proposto non sarà meno allettante.

Iscriversi è semplicissimo. Ogni podista può infatti confermare la sua presenza alla prova principale, al via dall’area dello Stadio Euganeo, o alla mezza maratona che parte da Abano Terme, scegliendo la soluzione più comoda: online (con carta di credito, direttamente dal sito www.padovamarathon.com), via email (scaricando la scheda d’iscrizione e inviandola a iscrizioni@padovamarathon.com) o di persona, presentandosi negli uffici della società allo Stadio Daciano Colbachini 10 - 35134 Padova.

Come sempre sono diverse le promozioni previste, legate in particolar modo alle donne e alle società sportive (ogni 5 iscrizioni alla maratona da parte della stessa società o gruppo sportivo, una tra queste è in omaggio, mentre per la mezza maratona l’iscrizione omaggio si ha dopo 10).

Non è tutto, perché la Padova Marathon si vuole rimettere in corsa anche…in senso letterale. Con la partecipazione all’Exposport Village della Venicemarathon, venerdì 20 e sabato 21 ottobre, debutterà ufficialmente il tour promozionale che, oltre a promuovere la gara, veicolerà anche le bellezze della città e del suo splendido territorio, con la possibilità di iscriversi allo stand della Padova Marathon presente per l’occasione. Ed è solo la prima tappa del viaggio. Le prossime? Il 17, 18 e 19 novembre all’expo della Verona Marathon, il 24, 25 e 26 novembre al villaggio della Firenze Marathon e dall’1 al 3 dicembre alla Valencia Marathon.