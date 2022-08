Casi di Covid rilevati alla vigilia: annullata l'amichevole Campodarsego-Padova

Erano ormai pronti a sfidarsi, e invece si riposeranno forzatamente: è stata annullata per Covid l'amichevole tra il Campodarsego e il Calcio Padova, che militano rispettivamente nel girone C di serie D e nel girone A di serie C.

Una selta inevitabile, legata alle positività al Covid rilevate in uno dei due gruppi squadra: la sfida prevista per domani, domenica 21 agosto, alle ore 18.30 è stata annullata a scopo precauzionale.