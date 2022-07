Anche la sciabolatrice padovana Eloisa Passaro convocata per i Giochi del Mediterraneo

I 18 azzurri della scherma che gareggeranno con i colori Italia Team nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo 2022 ad Orano, in Algeria, sono partiti oggi da Roma. Al gruppo si è aggregata all’ultimo momento anche la sciabolatrice padovana Eloisa Passaro, chiamata a sostituire l’infortunata Sofia Ciaraglia. Sale a 4, quindi, il numero di atleti veneti convocati per i Giochi. Oltre all’atleta delle Fiamme Oro, in gara domenica 3 luglio, sulle pedane della venue “Mohammed Ben Ahmed Hall” saliranno anche lo spadista trevigiano Matteo Tagliariol (lunedì 4 luglio), la fiorettista moglianese Erica Cipressa e il fiorettista padovano Davide Filippi, entrambi impegnati martedì 5 luglio nell’ultima giornata di gare.