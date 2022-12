A Bonavina una maglia speciale dagli atleti di Antenore Calcio 5

La società ha fatto visita all’assessore Diego Bonavina con un dono una speciale per festeggiare la prima partecipazione alle final eight di Coppa Italia

In Sala Giunta a Palazzo Moroni l'assessore allo Sport Diego Bonavina ha ricevuto Franco Zanon, presidente dell'Antenore Sport Padova, e una rappresentanza della squadra di calcio a 5. L'occasione è stata la consegna della maglia speciale all'assessore Bonavina (con il numero 8, quello che ha indossato nella sua carriera di calciatore) realizzata per la qualificazione alla final eight di Coppa Italia in programma nei primi giorni di gennaio del prossimo anno. L'assessore ha invece consegnato a Zanon e ai giocatori presenti un gagliardetto con il simbolo della città.