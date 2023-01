Trasferta a Rapallo, l’Antenore Plebiscito si prepara al turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale per l’Antenore Plebiscito Padova che recupera mercoledì 18 gennaio alle ore 19.30 in trasferta, la nona giornata di campionato di serie A1 femminile contro Rapallo Pallanuoto, non disputata sabato scorso per la concomitanza con la fase di qualificazione di EuroCup League.

La partita

«Dobbiamo affrontare la partita di domani con molta attenzione, per tutta una serie di motivi” commenta il tecnico Stefano Posterivo “innanzitutto perché incontriamo una squadra che è tra le prime cinque in classifica, con ottime qualità e grande esperienza. Inoltre giochiamo fuori casa, in una piscina più piccola di dimensioni, che ci costringerà ad effettuare degli adattamenti a riguardo. Poi perché veniamo da una tre giorni di coppa europea e, per esperienza, sappiamo che le partite giocate dopo l’impegno internazionale pesano, perché stai ancora recuperando energie sia fisiche che mentali». Sabato 21 l’Antenore sarà nuovamente in acqua, sempre in trasferta, contro Como Nuoto Recoaro (alle ore 19).

La sfida

Girone di qualificazione di EuroCup che l’Antenore Plebiscito Padova ha superato come squadra prima classificata, non senza qualche problema, e che adesso vedrà le patavine affrontare, ai quarti di finale in un incontro di andata/ritorno, il Lille Fc: «Siamo stati sorteggiati contro il Lille, la squadra francese che abbiamo incontrato nel torneo amichevole pre-campionato. Credo sia una squadra che è cresciuta da quando le abbiamo incontrate noi, vedendo anche i risultati ottenuti nelle ultime partite di coppa. Sicuramente possiamo essere favoriti ma non si deve lasciare nulla al caso e anche se abbiamo i favori del pronostico, la semifinale dobbiamo conquistarcela. La prima partita la disputeremo in casa: ovviamente sarà molto delicata, non possiamo sbagliare e vogliamo metterci nelle condizioni di superare il turno fin da subito. Non è scontato, l’ho detto anche alla squadra: dobbiamo resettare tutto quello che siamo stati noi per tanto tempo, il nostro passato, ed è tutto da riconquistare e dimostrare».

EuroCup – quarti di finale

Andata: sabato 28 gennaio presso il Centro Sportivo del Plebiscito Padova

Ritorno: sabato 11 febbraio a Lille

Foto articolo da comunicato stampa – Vanda Valyi di Rosario Turrisi