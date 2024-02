Anticipo con vittoria per le ragazze di Banca Annia

Seconda partita in casa e seconda vittoria per 3-0 per la Banca Annia Padova Women. De Bortoli e compagne nell’appuntamento infrasettimanale del PalAntenore, anticipo della terza di ritorno, il Cortina Express Imoco. Pur con qualche assenza le ospiti giocano ad alto ritmo, con la Banca Annia che ha il merito di recuperare nel secondo set dopo essere stata sotto anche di quattro punti. A fine gara sono cinque le giocatrici padovane in doppia cifra, con De Bortoli a quota tedici e Comotti a dodici con quattro muri vincenti. «Siamo contente di questi tre punti – commenta Romano (dieci punti con due ace per lei) a fine gara – Ci serviva dare continuità al risultato di domenica per sbloccarci ulteriormente. Noi tutte crediamo nella salvezza».

Il primo set è equilibrato (ace di De Bortoli per il 5-5), con la Banca Annia che prova ad allungare con Comotti e De Bortoli (11-9). L’Imoco rientra (14-14), poi Romano apre con una ace la sua serie di battute che, grazie a tre punti consecutivi di De Bortoli, porta le padrone di casa sul 23-17, con Biondi che chiude per il 25-20.

Nel secondo parziale invece è l’Imoco a portarsi avanti in avvio (4-1). La Banca Annia pareggia i conti con Comotti (7-7) e poi si porta in vantaggio con M’Bra (9-8), ma il muro rilancia le ospiti (12-9 Imoco). Il punteggio del set è ancora ribaltato da Comotti, che dopo un ace di Rizzieri piazza tre muri consecutivi che mandano la Banca Annia sul 20-18. De Bortoli, Biondi e ancora Comotti chiudono quindi anche questo parziale (25-20).

Terzo set ancora equilibrato in avvio, con M’Bra e Comotti che combinano per il primo allungo padovano (9-5). Imoco prova l’ennesima rimonta, ma un ace di Romano e l’attacco di Biondi consentono alla Banca Annia di consolidare il vantaggio (15-10). Le padrone di casa allungano ancora con M’Bra (21-13) mentre dall’altra parte Gregoris prova a mandare in campo la sua panchina. L’Imoco nel finale si riavvicina (23-18), ma Biondi guadagna il match ball che si concretizza su un errore al servizio delle ospiti (25-20). «Bella partita, anche meglio di domenica – sottolinea Lorenzo Amaducci – Una prestazione corale, continua. La squadra mi è piaciuta, è stata ordinata e sempre concentrata. Un plauso ai centrali, che hanno toccato moltissimo a muro, e a Emma (Rizzieri) in regia. Una bella partita».

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-CORTINA EXPRESS IMOCO 3-0

ADUNA: Rizzieri 2, Fregonese ne, Gazzerro (L) ne, Calia, Cavalera (L), Biondi 10, Nalin ne, De Bortoli 13, Romano 10, M’Bra 10, Comotti 12, Gherardi ne, Dainese ne. All. Amaducci.

IMOCO: Marchesini 1, Genovese ne, Visentin 7, Zussino ne, Orlandi 8, Arici (L) ne, Novello 10, Bacchin, Coba 2, Moroni 5, Corbanese ne, Manda 1, Feduzzi (L), Orso 7. All. Gregoris.

Parziali: 25-20 (27’), 25-20 (28’), 25-19 (28’).

Arbitri: Bragato e Gardelllin di Venezia.

Note. Aduna: battute punto 4, sbagliate 7, muri punto 7, errori 18, 53% ric, 45% att. Imoco: bp 5, bs 10, mp 8, err 18, 50% ric, 27% ric.