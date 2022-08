Arriva a Padova la centroboa cosentina Giusy Citino

Un nuovo innesto a pochi giorni dal rientro in acqua della squadra vice-campionessa d?Italia del C.S. Plebiscito Padova: arriva infatti la centroboa classe ?97 Giusy Citino. «Quest?anno ha commentato Giusy al suo arrivo a Padova - la mia scelta è ricaduta sulla squadra di Padova per tanti motivi. Voglio provare a rimettermi in gioco a tutti gli effetti: provare a gioire ed esultare di nuovo, dare la giusta importanza al lavoro degli anni passati, dando una svolta al mio gioco disputando ai massimi livelli il campionato italiano ed Europe».

Giusy Citino

Atleta che a livello giovanile ha rappresentato l?Italia con le Nazionali di categoria, con numerose convocazioni nel setterosa Under 17 e Under 19, con la quale ha disputato il Campionato Mondiale Juniores di Perth (Australia) nel 2012, ha anche disputato con la Nazionale maggiore le fasi preliminari della Super Final di World League a Siracusa, dove è stata capocannoniere, e le Super FInal di World League a Chaungshu (CHN). Sempre ai vertici giovanili a partire dalla stagione 2011, con vittorie nei campionati nazionali Under 15, Under 17 e Under 19, Giusy ha disputato dal 2016 al 2021 il campionato di serie A1 femminile tra le fila della Cosenza Pallanuoto, per poi disputare nell?ultima stagione il campionato di serie A2 con la Coser Nuoto di Civitavecchia.

Emma Bacelle ed Emma Pozzani ai Mondiali under 16

Dal 21 al 27 agosto a Larissa, con la Nazionale Under 16 femminile guidata dall?allenatrice Aleksandra Cotti, ci sono anche Emma Bacelle ed Emma Pozzani, giocatrici delle giovanili e della serie A2 del Centro Sportivo Plebiscito, scelte al termine di un lungo collegiale a Civitavecchia insieme alle migliori atlete di categoria. Inizia subito bene l?avventura italiana ai Mondiali, con la vittoria per 9 a 5 sulla Croazia e per 16 a 7 sulla Turchia, in entrambe le partite a segno Emma Bacelle e in acqua contro la Turchia, come portiere titolare, Emma Pozzani.