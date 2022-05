Dominio di Assindustria Sport, i gialloblu 32 volte sul podio

Si alza il sipario sull’edizione 2022 dei campionati italiani assoluti di società e Assindustria Sport, che organizzava la fase regionale veneta della rassegna allo Stadio Colbachini, si è subito portata davanti a tutti. Il club gialloblù ha dominato sia la classifica maschile che quella femminile in una due giorni capace di coinvolgere 1.800 atleti in rappresentanza di 63 società. Un paio di dati fotografano la portata di quanto è stato fatto: sono stati 32 gli atleti “di casa” a salire sul podio, 18 dei quali sul gradino più alto.

I fatti

Da loro anche alcune delle migliori prestazioni tecniche della manifestazione. Sabato 14 maggio, Lucia Prinetti Anzalapaya aggiunge oltre un metro al record personale, lanciando il martello a 65.10. Alle sue spalle, brilla l’ancora 16enne Keren Mbongo, volto relativamente nuovo per questi livelli, che per la prima volta spedisce l’attrezzo da 4 kg oltre i 50 metri (50.68). Nei 400, accoppiata di Assindustria Sport che presenta due rinforzi stranieri: l’ugandese Leni Shida, prima in 53”38, e il britannico Kevin Ronald Metzger, leader in 46”70. Veronica Zanon si ferma ad un soffio dai 13 metri (12.99, +0.5) nel triplo. Nel disco torna ad avvicinare il personale Valerio Forgiarini: 54.82. Nell’asta, 5.10 dell’argento tricolore Matteo Miani. Domenica è impetuoso il progresso di Margherita Randazzo, 20 anni ancora da compiere, che si migliora di quasi sei metri nel giavellotto, arrivando a 52.47. La seconda giornata della fase regionale dei CdS regala applausi anche a Giovanni Lazzaro, al primo anno di categoria, negli 800 in scia al bosniaco Amel Tuka (1’49”55), vicecampione mondiale 2019, scendendo per la prima volta sotto l’1’50” (1’49”94): si tratta dello standard di partecipazione per i Mondiali under 20 di Cali (1-6 agosto). La marcia di avvicinamento alle finali tricolori in programma il 17 e 18 settembre a Brescia (Oro), Perugia (Argento), Palermo (Bronzo) e Saronno (B) è iniziata nel migliore dei modi.