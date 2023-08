Al Città di Padova le stelle di Budapest

Dopo i Mondiali di Budapest le stelle della regina degli sport torneranno a brillare sotto il cielo dello Stadio Colbachini. È iniziato il countdown per il Meeting internazionale “Città di Padova”, in cartellone domenica 3 settembre per la sua XXXVI edizione. Ancora una volta l’evento organizzato da Assindustria Sport ospiterà i grandi campioni che sanno far sognare gli appassionati di atletica. In attesa del cast, che sarà svelato nelle prossime settimane, è stato definito il programma-gare dell’evento, mentre da venerdì 4 agosto sono aperte le prevendite dei biglietti.

Per quanto riguarda il programma, l’appuntamento si svolgerà dalle ore 18.30 alle 20.30 (orario indicativo, soggetto a eventuali modifiche in base alle esigenze televisive). Prima, però, sarà riproposta quella che è stata una delle intuizioni vincenti degli ultimi anni, vale a dire l’apertura dedicata al settore giovanile, a quello master e al movimento paralimpico, in modo da far diventare il Meeting una vera e propria festa per il territorio. Poi, appunto, toccherà alle 14 gare dei “big”. Per gli uomini sono stati inseriti 100, 400, 800, 1.500, 110 a ostacoli, salto in lungo e getto del peso; per le donne 100, 400, 800, 1.500, 100 a ostacoli, salto in lungo e salto in alto. Un programma ricco e “divertente”, tanto in pista quanto in pedana. D’altra parte negli occhi sono ancora vive le emozioni vissute nel 2022, quando, grazie all’elevata qualità delle prestazioni tecniche realizzate, il Meeting “Città di Padova” è stato uno dei soli cinque appuntamenti italiani presenti nella top 100 delle manifestazioni IAAF (la federazione internazionale dell’atletica leggera).

Ed è già possibile acquistare i propri biglietti attraverso TicketOne, direttamente dal rinnovato sito www.meetingcittadipadova.it, dove sono a disposizione tutte le informazioni sull’evento. Per coinvolgere quanti più ragazzi possibile è stato deciso di lasciare l’ingresso omaggio per gli under 14, con i biglietti in prevendita da 6 euro. I cancelli apriranno al pubblico dalle ore 15.30. Inoltre sono previste diverse agevolazioni riservate alle società sportive, che saranno comunicate nei prossimi giorni. A tutti coloro che lo acquisteranno direttamente dal sito basterà presentarsi domenica 3 settembre agli ingressi dello Stadio Colbachini con la stampa del biglietto o la versione digitale su smartphone per assistere a uno spettacolo memorabile.

In concomitanza con l’apertura delle prevendite, come detto, Assindustria Sport è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo sito web dedicato al Meeting internazionale “Città di Padova”. In questi mesi, grazie alla collaborazione con Heads Collective, la società gialloblù ha lavorato per creare una piattaforma più intuitiva e facile da utilizzare, che consentirà a chiunque di rimanere sempre aggiornato su competizioni, iscrizioni ed eventi. Ogni pagina è stata curata nei minimi dettagli per garantire che la navigazione sia semplice e piacevole. Con il nuovo design viene garantita una perfetta fruibilità da diversi dispositivi: che si stia navigando da computer, tablet o smartphone, il sito si adatterà perfettamente alla dimensione dello schermo, offrendo sempre la migliore esperienza possibile. E, grazie al nuovo dominio www.meetingcittadipadova.it, raggiungere il sito sarà ancora più semplice! Digitando l’indirizzo sul browser di ricerca si sarà subito indirizzati nel mondo delle competizioni del Meeting, rimanendo sempre informati tramite news e aggiornamenti.