Atletica al Colbachini: tutti i risultati della prima giornata di gare

Resisteva da oltre tre anni, ora finalmente la martellista Lucia Prinetti Anzalapaya ha riscritto il proprio record: nel pomeriggio, allo stadio Colbachini di Padova, nel 5° meeting regionale assoluto, la 23enne piemontese delle Fiamme Gialle (con papà originario dello Zaire), residente proprio nella Città del Santo, ha lanciato a 63.84, migliorando di 68 centimetri il personale datato 2018. Lucia Prinetti Anzalapaya sale così di un gradino nella graduatoria italiana alltime: adesso è dodicesima e la “top ten” dista meno di un metro. Nella stessa gara, conferma per la junior Emily Conte (Atletica Riviera del Brenta), arrivata a 57.51, sua seconda prestazione di sempre. La ventenne Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo), fuori gara nei 100 ostacoli, ha limato altri 12/100 al personale stabilito due settimane fa a Modena (13”60, +0.7). Due under 23 in luce nell’alto: vittoria per Rebecca Pavan (Assindustria Sport) con 1.77 e seconda piazza, con la stessa misura, per la veronese Martina Leorato (Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco). La rodigina Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) si è imposta nel peso allieve, superando per la prima volta i 14 metri (14.09, 57 centimetri di miglioramento). In chiusura di pomeriggio, primato stagionale per Daniel Compagno (Athletic Club 96 Alperia) nel disco (53.16). Domani, dalle 11, la seconda giornate di gare, con la bella sfida nel lungo tra Veronica Zanon ed Eleonora Filippetto.

RISULTATI. UOMINI. 800: 1. Lorenzo Botter (Atl. Ponzano) 1’53”83. 3000 siepi: 1. Marco Fontana Granotto (Expandia Atl. Insieme Verona) 9’28”69. 110 hs (+0.9): 1. Matteo Bonora (Team Treviso) 14”99. Lungo: 1. Carlo Santacà (Atl. Vicentina) 7.06 (-1.5). Disco: 1. Daniel Compagno (Athletic Club 96 Alperia) 53.16. 4x400: 1. Trevisatletica (Buso, Zuccon, Buroni, Caporin) 3’20”38. JUNIORES. 110 hs (+0.6): 1. Federico De Paoli (Ana Atl. Feltre) 14”98. Disco: 1. Matteo Perin (Team Treviso) 48.74. ALLIEVI. 110 hs (+0.3): 1. Manuel Bresolin (Trevisatletica) 14”50, 2. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 14”59. Disco: 1. Matteo Zordan (Atl. Vicentina) 48.88. MASTER. Disco: 1. Natale Ventura (Atl. Vicentina, SM80) 25.20. 4x400: 1. Virtus Este (Berini, Cochrane, Patron, Rizzi, SM50) 4’00”07.

DONNE. 800: 1. Michela Moretton (Atl. Ponzano) 2’12”13, 2. Sofia Terenziani (Atl. Verona Asd Pindemonte) 2’15”00, 3. Elena Busetti (Vittorio Atletica) 2’15”87. 3000 siepi: 1. Ilaria Ballarin (Atl. Riviera del Brenta) 12’00”23. 100 hs (+0.7): 1. Costanza Donato (Bracco Atletica) 14”29, 2. Elena Nessenzia (Gs La Piave 2000) 14”64, 3. Gioia Scopel (Ana Atl. Feltre) 14”65; fuori gara: Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo) 13”60/+0.7. Alto: 1. Rebecca Pavan (Assindustria Sport) 1.77, 2. Martina Leorato (Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco) 1.77. Peso: 1. Tatiana Corso (Atl. Bs ’50 Metallurg. S. Marco) 12.50. Martello: 1. Lucia Prinetti Anzalapaya (Fiamme Gialle) 63.84, 2. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 57.51, 3. Anna Bonato (Assindustria Sport) 52.86. 4x400: 1. Trevisatletica (Masutti, Vedova, Gaspa, Zago) 3’51”69. ALLIEVE. 2000 siepi: 1. Bianca Maria Tasinato (Fiamme Oro Padova) 7’45”60. 100 hs (+0.4): 1. Francesca Bergamin (Team Treviso) 14”63, 2. Martina Agostini (Assindustria Sport) 14”63. Peso: 1. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 14.09. Martello: 1. Giulia Hernandez Broggin (Team Treviso) 46.32. MASTER. Alto: 1. Elisabetta Pegoraro (Atl. Riviera del Brenta, SF45) 1.11. Peso: 1. Bruna Grasselli (Atl. Vicentina, SF65) 8.70. 4x400: 1. Team Km Sport VR (Manfrin, Moldoveanu, Bianco, Quintarelli, SF50) 5’51”12.