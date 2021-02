Atletica: debutto da record per il vicentino Padovan al Palaindoor

Filippo Padovan mette tutti in riga nei 60 metri al Palaindoor di Padova. Il non ancora 16enne sprinter dell’Atletica Vicentina, alla prima gara indoor della carriera, ha fermato il cronometro a 7”01, lasciandosi alle spalle il campione italiano cadetti 2020 degli 80 metri, Federico Dicati (Fiamme Oro), arrivato al personale (7”05). Terzo, in 7”07, Davide Rezzadori (Fondazione M. Bentegodi). Al femminile, vittoria per Laura Franceschi (Assindustria Sport) con 7”81, dopo un 7”75 in batteria.

Manifestazione

La manifestazione, interamente dedicata agli allievi, attesi dal campionato italiano indoor di categoria (Ancona, 13 e 14 febbraio), ha offerto anche la bella prova della laziale Giulia Gabriele (Fiamme Gialle G. Simoni), campionessa italiana cadette 2020, che ha vinto i 3 km di marcia in 15’07”35, precedendo Rachele Giovanninetti (Bracco Atletica, 15’34”71) e Martina Nacchi (Gs Fiamme Oro, 15’50”11). Domenica 7 febbraio, tra mattina e pomeriggio, altre due sessioni di gara, con le azzurre Alessia Trost e Ottavia Cestonaro, impegnate fuori classifica rispettivamente nell’alto e nel triplo.

Gare

RISULTATI. ALLIEVI. 60: 1. Filippo Padovan (Atl. Vicentina) 7”01, 2. Federico Dicati (Fiamme Oro Padova) 7”05, 3. Davide Rezzadori (Fondazione M. Bentegodi) 7”07. 60 hs: 1. Davis Garbo (Fiamme Oro Padova) 8”52. Lungo: 1. Mario Antolini (Atl. Valle di Cembra) 6.30, 2. Fada Unuabor Esekheigbe (Assindustria Sport) 6.29, 3. Andrea Polo (Ass. Atl. Nevi) 6.28. Marcia (5000 m): 1. Giulio Bellin (Fiamme Oro Padova) 28’12”43. ALLIEVE. 60: 1. Laura Franceschi (Assindustria Sport) 7”81 (7”75 in batt.), 2. Arianna Bacelle (Assindustria Sport) 7”88 (7”80 in batt.). 60 hs: 1. Martina Agostini (Assindustria Sport) 9”07. Asta: 1. Chiara Bonin (Atl. Vicentina) 2.70. Marcia (3000 m): 1. Giulia Gabriele (Fiamme Gialle Simoni) 15’07”35, 2. Rachele Giovanninetti (Bracco Atletica) 15’34”71, 3. Martina Nacchi (Gs Fiamme Oro) 15’50”11.