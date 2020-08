110... e lode: campionati italiani di atletica leggera a Padova, l'elenco completo dei partecipanti

Mai così ricchi di significato: i Campionati Italiani Assoluti di Padova, nell’anno segnato dalla pandemia e dal rinvio dei maggiori eventi internazionali, guadagnano ancor più valore e spiccano come appuntamento clou della stagione per la gran parte dei 736 atleti iscritti (370 donne, 366 uomini).

Le gare

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 allo Stadio Colbachini va in scena l’edizione numero 110 della rassegna tricolore, autentica vetrina per il movimento azzurro, data la qualità dei partecipanti. Si gareggia a titolo individuale, ma anche a squadre, nell’inedita formula articolata su due prove, la prima appunto a Padova, la seconda a Modena (Festa dell’Endurance, 17-18 ottobre): i punteggi ottenuti nella tre giorni veneta contribuiranno alla classifica finale che sarà stilata dopo Modena e che assegnerà gli scudetti. Il weekend di Padova mette in palio 34 titoli di campione italiano, di cui 20 nella seconda giornata e 14 nella terza, con un venerdì dedicato invece alle multiple e ai turni eliminatori. Il brivido dei 100 metri con Filippo Tortu e Marcell Jacobs, il volo di Gianmarco Tamberi nell’alto, i salti della giovane lunghista Larissa Iapichino, gli ostacoli di Luminosa Bogliolo, i lanci di Leonardo Fabbri: soltanto alcune delle emozioni più attese della kermesse tricolore che torna a Padova a tredici anni dall’edizione 2007 che si era tenuta allo Stadio Euganeo. Da valutare invece le condizioni di Davide Re dopo il fastidio al tendine d’Achille destro avvertito domenica in Diamond League, a Stoccolma, prima e durante la gara dei 400 metri.

Elenco iscritti

L'elenco completo degli iscritti è disponibile a questo link.