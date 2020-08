L'annuncio tanto atteso: i campionati italiani assoluti di atletica a Padova saranno aperti al pubblico

Una splendida notizia: il Comitato Organizzatore Locale dei Campionati Italiani Assoluti di Padova (28-30 agosto), a seguito dell’ordinanza regionale n. 84 del 13 agosto 2020, ha disposto l’apertura al pubblico della tribuna Nord (tribuna opposta al rettilineo d’arrivo) fino a un massimo di 500 persone.

Biglietti

L’ingresso è consentito attraverso l’acquisto di un biglietto giornaliero da effettuarsi nelle seguenti modalità:

Via mail. Sarà possibile effettuare la prenotazione del biglietto inviandone richiesta all’indirizzo: assolutipd2020@gmail.com da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto. L’acquisto andrà comunque formalizzato al botteghino posto all’ingresso della Tribuna Nord nelle singole giornate di gara.

Sarà possibile effettuare la prenotazione del biglietto inviandone richiesta all’indirizzo: assolutipd2020@gmail.com da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto. L’acquisto andrà comunque formalizzato al botteghino posto all’ingresso della Tribuna Nord nelle singole giornate di gara. Allo stadio. Eventuali biglietti residui saranno venduti direttamente allo Stadio Daciano Colbachini a partire dalle ore 9 di venerdì 28 agosto.

Il costo dei biglietti è di 10 euro intero e 5 euro ridotto. La riduzione è prevista per Under 14 e Over 65.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Norme anti-Covid

Le norme anti-Covid necessarie per l'accesso e la permanenza all'interno dell'impianto: