Prove multiple, ma tutte al coperto: nuovo weekend di gare al Palaindoor di Padova

La prima giornata sarà dedicata al pentathlon femminile per juniores e promesse e alla prima parte dell’eptathlon maschile per juniores e promesse che si concluderà domenica. Sempre domenica allievi e allieve saranno impegnati nel pentathlon

Nuovo weekend di gare al Palaindoor di Padova: sabato 20 e domenica 21 febbraio sarà di scena una manifestazione interamente dedicata alle prove multiple.

Prove multiple

La prima giornata sarà dedicata al pentathlon femminile per juniores e promesse e alla prima parte dell’eptathlon maschile per juniores e promesse che si concluderà domenica. Sempre domenica allievi e allieve saranno impegnati nel pentathlon. Il meeting sarà valido come prova di qualificazione per i campionati italiani outdoor 2021 di categoria e rappresenterà il prologo dei campionati italiani di prove multiple, dedicati a promesse, juniores e allievi, che si terranno il 6 e 7 marzo nello stesso Palaindoor di Padova. Sabato le gare inizieranno alle 10, domenica alle 9