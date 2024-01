Atletica, record italiano sui 1.500 metri per Pietro Arese: l'exploit al Palaindoor

L’anno scorso - era il 29 gennaio - il record sul miglio (3’55”71), questa volta il bersaglio più nobile e frequentato, ovvero i 1.500 metri: nel pomeriggio show dell’atletica azzurra, con tre record italiani battuti in meno di un’ora (merito pure di Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli e Zaynab Dosso nei 60, protagonisti al meeting di Lodz), entra anche Pietro Arese, che nella quinta giornata di gare al Palaindoor di Padova corre i 1.500 in 3’37”03, togliendo 26 centesimi al record italiano che dal 2022 apparteneva al vicentino Ossama Meslek.

Record italiano

Padova porta bene al 23enne piemontese delle Fiamme Gialle: l’anno scorso Arese aveva dato spettacolo sulla classica distanza del miglio e questa volta, al debutto stagionale dopo aver iniziato l’anno con un periodo d’allenamento in Sud Africa, si è confermato sulla distanza metrica, impadronendosi di un record che aveva solo sfiorato (3’37”31) il 19 marzo 2022 a Belgrado. Alle spalle di Arese, cresce Giovanni Filippi (A.S. La Fratellanza 1874) che abbassa il personale indoor a 3’40”76, avvicinando l’ingresso nella top ten italiana di sempre. Da segnalare anche il 3’46”60 dello junior Nicola Baiocchi (Atl. Livorno): il record nazionale di categoria è rimasto a meno di quattro decimi. Il pomeriggio padovano ha offerto anche il doppio progresso di Alice Muraro (Aeronautica) nei 60 ostacoli. La 23enne vicentina, dal 2023 in forza all’Aeronautica, ha vinto la finale in 8”15, dopo essere scesa a 8”22 in batteria. Il miglioramento complessivo è di 12/100 rispetto al record personale siglato nella passata stagione. Negli ostacoli anche la crescita dell’allieva Isabella Calzolari (Trevisatletica) che toglie un altro centesimo al record personale, fermando il cronometro a 8”45. Giada Pozzato (Atl. Brescia 1950) è la leader nell’asta con 4 metri, mentre Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) manca per tre volte la misura d’entrata a 4.20. In palio, nel pomeriggio, anche otto titoli regionali assoluti. Gradino più alto del podio per Manuel Bresolin (Trevisatletica) e la bellunese Elena Nessenzia (Atl. Riviera del Brenta) nei 60 ostacoli, per Giulia Busatta (Fiamme Oro) nell’asta, per Davide Scanferla (Atl. Lib. Sanp) nel lungo, per Marcello Donadoni (Atl. Bovolone) nell’alto e per Paolo Molmenti (Atl. Biotekna). Ancora da assegnare - le gare sono in corso - i titoli nei 1500 femminili e nel peso femminile.

Uomini

RISULTATI. UOMINI. 200: 1. Davide Rezzadori (Us Quercia Dao Conad) 21”76. 1500: 1. Paolo Molmenti (Atl. Biotekna) 3’51”36 (campione regionale assoluto). 1500 ad invito: 1. Pietro Arese (Fiamme Gialle) 3’37”03, 2. Giovanni Filippi (A.S. La Fratellanza 1874) 3’40”76, 3. Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels.) 3’42”17, 8. Nicola Baiocchi (Atl. Livorno, j) 3’46”60. 60 ostacoli: 1. Manuel Bresolin (Trevisatletica) 8”25/8”23 in batteria (campione regionale assoluto), 2. Francesco Marconi (Trevisatletica) 8”28, 3. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex BL) 8”28. Alto: 1. Marcello Donadoni (Atl. Bovolone) 2.04 (campione regionale assoluto). Lungo: 1. Simone Forte (Fiamme Gialle) 7.46, 2. Davide Scanferla (Atl. Lib. Sanp) 7.05 (campione regionale assoluto). 60 ostacoli juniores: 1. Marco Stallone (Atletica Malignani Libertas Udine) 8”31. 60 ostacoli allievi: 1. Filippo Bordin (Team Treviso) 8”34, 2. Nicolò Telandro (Fiamme Oro) 8”34 (8”25 in batteria).

Donne

DONNE. 60 ostacoli: 1. Alice Muraro (Aeronautica) 8”15, 2. Elena Nessenzia (Atl. Riviera del Brenta) 8”39 (campionessa regionale assoluta). Asta: 1. Giada Pozzato (Atl. Brescia 1950) 4.00, 2. Giulia Busatta (Fiamme Oro) 3.80 (campionessa regionale assoluta). 60 ostacoli allieve: 1. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 8”45. Peso allieve: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 14.00.