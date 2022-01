Inizia il 2022 dell’atletica veneta, nel weekend appuntamenti a Padova e a Galliera

L’atletica veneta ai blocchi di partenza. Nel fine settimana, sabato 8 e domenica 9 gennaio, sono in programma i primi appuntamenti della stagione 2022, che scatterà quasi in contemporanea a Padova e Galliera Veneta. Al Palaindoor della Città del Santo, tra sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio, si svolgeranno le prime tre manifestazioni al coperto: in pista le categorie allievi, juniores, promesse, seniores e master. Per il Palaindoor sarà una stagione, al solito, frenetica, con gare ogni weekend sino al 12 e 13 marzo, quando l’attività in sala si concluderà con il ritorno a Padova dei campionati italiani allievi, juniores e promesse di prove multiple.

La corsa campestre

Dalle indoor alla corsa campestre. Domenica 9 gennaio a Galliera Veneta (Padova) spegnerà dieci candeline il Cross Villa Imperiale, atteso nuovamente ai nastri di partenza dopo l’annullamento dell’edizione 2021. La manifestazione, abbinata al 7° memorial “Efrem De Poli”, è valida come prova inaugurale dei campionati regionali di società per i settori assoluto e promozionale. Assegnerà inoltre i titoli individuali per le categorie master. Dopo Galliera Veneta, il cross regionale farà tappa a Vittorio Veneto (23 gennaio), Grumolo delle Abbadesse (12 e 13 febbraio) e Borgo Valbelluna (27 febbraio). Nell’ambito di queste quattro manifestazioni saranno assegnati i titoli regionali assoluto, promozionale e master di società e gli allori veneti individuali. Le manifestazioni di Vittorio Veneto e Grumolo delle Abbadesse coincideranno inoltre con le due prove di qualificazione alla finale nazionale dei campionati italiani assoluti di società.

No stadia

Dieci appuntamenti per assegnare i titoli regionali individuali 2022 nelle specialità no stadia. I campionati si svolgeranno nell’arco di circa otto mesi, tra la fine di marzo e l’inizio di novembre, alternando la corsa su strada, la corsa in ambiente naturale e il nordic walking. “L’elaborazione del calendario ha richiesto un certo impegno - commenta il consigliere regionale della Fidal, Mattia Picello, in rappresentanza della commissione no stadia - ma siamo molto soddisfatti perché per la prima volta siamo riusciti nell’intento di fornire già ad inizio stagione le date di tutti i campionati: era un obiettivo e l’abbiamo realizzato”. Questo il calendario dei campionati regionali individuali no stadia 2022.

Corsa su strada

27 marzo: campionato regionale giovanile, San Biagio di Callalta (Treviso). 3 aprile: campionato regionale juniores, promesse, assoluto e master di mezza maratona, Dolo (Venezia). 24 aprile: campionato regionale promesse, assoluto e master di maratona, Padova. 25 giugno: campionato regionale master dei 5 km, Vicenza. 2 novembre: campionato regionale juniores, promesse, seniores e master dei 10 km, Arzignano (Vicenza).

Corsa in ambiente naturale

24 aprile: campionato triveneto juniores, promesse, assoluto e master di corsa in montagna, Limana-Valpiana (Belluno). 1 maggio: campionato regionale per tutte le categorie di corsa in montagna, Volpago del Montello (Treviso). 20 maggio: campionato regionale assoluto e master di vertical, Malcesine (Verona). 10 luglio: campionato regionale assoluto e master di trail corto, Vittorio Veneto (Treviso).

Nordic walking

9 luglio: campionato regionale assoluto e master di nordic walking agonistico, Romano d’Ezzelino (Vicenza).

Nella foto: il Palaindoor di Padova, foto da comunicato stampa