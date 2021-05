Atletica: weekend di gare al Colbachini

L’atletica veneta torna in pista nel fine settimana per il 4° meeting regionale assoluto della stagione. Dopo aver gareggiato a San Biagio di Callalta e, per due weekend consecutivi, a Vicenza, sabato 22 e domenica 23 maggio sarà lo stadio Colbachini di Padova ad ospitare la nuova manifestazione in pista dedicata alle categorie allievi, juniores, promesse, seniores e master.

1200 iscritti

Un appuntamento che arriva ad una settimana dagli Assoluti regionali, in programma il 29 e 30 maggio a Mestre. Oltre 1.200 gli iscritti per una riunione aperta, come al solito, ai tesserati del Veneto e ad atleti residenti o domiciliati in regione. Spicca nel lungo la sfida tra la campionessa italiana promesse indoor Veronica Zanon (Assindustria Sport), miglioratasi durante l’inverno sino a 6.37, ed Eleonora Filippetto (Team Treviso), arrivata a 6.41 in un inverno in cui ha anche vinto il bronzo agli Assoluti. Per Veronica Zanon, specialista del triplo, dov’è primatista italiana juniores indoor e outdoor, si tratta del debutto stagionale all’aperto in una gara di salti, dopo il 12”37 ottenuto il 9 maggio a Vicenza nei 100, mentre Eleonora Filippetto ha già esordito nel lungo il 13 maggio al meeting di Savona, saltando 6.09. Da seguire anche l’under 23 Rebecca Pavan (Assindustria Sport) nell’alto e il nuovo duello tra le martelliste Lucia Prinetti Anzalapya (Fiamme Gialle) e la junior Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta), domenica scorsa a Vicenza arrivate rispettivamente a 60.94 e 58.41, con la seconda attesa anche in gara nel disco. Al maschile, lo junior Federico Guglielmi (Atl. Biotekna) e l’allievo Loris Tonella (Atl. Biotekna) nei 100, l’etiope Damte Kuashu Taye (Atl. San Biagio) nei 5000, l’under 23 Manuel Lando (Atl. Vicentina) nell’alto e Daniel Compagno (Athletic Club 96 Alperia) nel disco. Sabato inizio gare alle 13.45, domenica replica dalle 11