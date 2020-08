Automobilismo: buoni risultati per il team Gaetani Racing al trofeo Luigi Fagioli

Lo scorso fine settimana si è svolta la 55esima edizione del caratteristico Trofeo Luigi Fagioli, nella medievale cittadina di Gubbio. Caldo e temperature bollenti hanno caratterizzato la sfida eugubina, seconda tappa del campionato italiano velocità montagna, che ha visto la scuderia patavina tra i protagonisti di quest'intenso week-end di gare.

Le prove

Buona la prova di Giovanni Vecchio a bordo della Ferrari 458 Challenge Evo targata Gaetani Racing in classe Gt - Cup al doppio esordio in questa competizione, per la prima volta sul tracciato di Gubbio e soprattutto al suo esordio in competizione al volante della rossa di Maranello. Dopo le due manche di prova del sabato Giovanni ha preso confidenza con vettura e tracciato, riuscendo domenica in fase di gara ad abbassare di ben 17 secondi il suo crono, strappando un ottimo secondo posto di classe, tra i veterani del gruppo. Valerio Lappani torna al volante dopo il brutto incidente di Pedavena dello scorso Ottobre; ritrovare il feeling con la vettura non è sempre immediato e semplice, dopo le due manche di prova del sabato un po' sottotono, in gara riesce a posizionarsi in sesta posizione nel nutrito gruppo RSTB in classe 1600.