Banca Annia e Aduna Padova Women ancora assieme

Banca Annia e Aduna Padova Women proseguono il loro rapporto di collaborazione. La partnership tra l’importante banca del territorio e la realtà della pallavolo femminile padovana che unisce alla B1, che affronàter la prossima stagione targata appunto Banca Annia Padova Women, un importante lavoro sul territorio infatti proseguirà anche per la stagione 2024-25.

«Siamo davvero felici di rinnovare il rapporto con Aduna Padova Women - afferma il presidente di Banca Annia, Mario Sarti - Condividiamo con Aduna un impegno quotidiano verso la comunità, nel fare crescere i giovani, valorizzare e trattenere i talenti, rendere attrattivo il territorio in cui viviamo. Questo significa oggi generare ricchezza, creare valori che ci permettano di garantire futuro alle nostre comunità, un compito che Aduna Padova Women assolve in maniera eccellente attraverso lo sport. Per questo motivo, legare il nome della nostra banca a questa importante realtà sportiva è per noi motivo di orgoglio e allo stesso tempo di responsabilità».

«Siamo contenti per questa conferma, che premia il nostro lavoro e la filosofia che condividiamo con Banca Annia – ribadisce il presidente Aduna Padova Women, Franco Frizzarin – Per noi si tratta di un partner importante, che ci consente di proseguire nel nostro percorso sportivo e non solo».