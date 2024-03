Banca Annia, bella prova ma la capolista Giorgione è troppo forte

Questa volta non riesce la rimonta alla Banca Annia con l’Azimut Giorgione nella sfida casalinga giocata in via eccezionale a Concadalbero. De Bortoli e compagne, dopo aver perso i primi due set comunque lottando con la prima della classe (che quest’anno in campionato ha perso solo la partita d’andata con le padovane), hanno l’occasione nel terzo parziale di allungare la partita, ma le trevigiane dimostrano le loro qualità annullando tre set ball alle padovane.

Per la Banca Annia, senza M’Bra per un problema fisico, comunque un’altra prova di qualità, in attesa, dopo la pausa pasquale, delle partite decisive per la salvezza. A livello individuale 13 punti di Comotti e dieci di De Bortoli. «Nulla da dire, loro sono oggettivamente una squadra di un’altra categoria – ha commentato a fine gara Lorenzo Amaducci – Noi abbiamo fatto una buona partita con una signora squadra. Nessun rammarico, abbiamo giocato due buone gare con Giorgione e Volano e posso essere soddisfatto. Adesso si comincia».

Nel primo set è la Banca Annia che prova ad allungare, ma Giorgione pareggia i conti con l’ace di Bellini (9-9). Gherardi e un errore in attacco delle ospiti portano ancora avanti la squadra di casa (17-16), ma ancora Bellini dalla battuta, con tre ace, uno aiutato dal nastro, firma il break del 22-17. La Banca Annia prova a rientrare, ma Giorgione chiude 25-21.

Dopo il cambio di campo si parte in equilibrio (4-4), con la Banca Annia che si porta avanti con un muro di Biondi (6-5) e allunga con Comotti (12-9). Un ace di Pozzoni propizia il pareggio di Giorgione (14-14), ma ancora Comotti dai nove metri porta avanti di nuovo le padrone di casa (16-14). Anche questa volta però la squadra ospite trova un break (20-16) che le permette di affrontare in vantaggio il rush finale. Amaducci prova il doppio cambio inserendo Calia e Dainese per Rizzieri e Gherardi, ma un altro ace di Bellini propiziato dal nastro propizia il 25-18 finale.

Nel terzo set un ace di Comotti porta avanti la Banca Annia (4-3), con le due squadre che restano comunque vicine (ancora Comotti per il 10-9). Padrone di casa ancora avanti di una lunghezza (muro di Biondi per il 14-13), con l’ace di De Bortoli che vale il più due (15-13). Il parziale resta comunque in equilibrio (20-20), con un errore padovano che dà il più uno a Giorgione (21-20). De Bortoli pareggia per l’ennesima volta i conti (21-21) e si prosegue punto a punto. Comotti firma il 23-22 e Biondi il 24-23 per la Banca Annia, poi Comotti guadagna un secondo set ball (25-24), ancora annullato da Giorgione, che a muro ottiene invece un match ball (27-26). Alla fine a decidere è un altro muro, di Stufi, che chiude la partita (29-27).



BANCA ANNIA PADOVA WOMEN -AZIMUT GIORGIONE 0-3

ADUNA: Rizzieri, Fregonese ne, Gazzerro (L), Calia, Cavalera (L), Biondi 8, Nalin, De Bortoli 10, Romano 5, M’Bra ne, Comotti 13, Gherardi 8, Dainese. All. Amaducci.

GIORGIONE: Pozzoni 15, Alessi (L) ne, Ceron 4, Morra (L), Facchinato, Gaia, Mason ne, Marchetto, Pincerato 5, Ganzer ne, Bellini 18, Andrich 13, Stufi 6, Bardaro. All. Carotta

Arbitri: Bassetto e Danieli.

Parziali: 21-25 (27’), 18-25 (26’), 27-29 (32’)

Note. Aduna: battute punto 4, sbagliate 9, muri punto 4, errori 18, 52% ric, 34% att. Giorgione: bp 7, bs 9, mp 13, err 22, 57% ric, 39% att.