Banca Annia, tutto in una sera

Sarà la classifica sfida decisiva: sabato alle 20.30 al PalAntenore la Banca Annia Padova Women si gioca la salvezza nella sfida con Crema. In realtà, alla squadra di Lorenzo Amaducci basta un punto per mantenere la categoria: «Entrare in campo con l’obiettivo di fare un punto sarebbe l’errore più grosso – sottolinea il tecnico padovano – Addirittura sarebbe meglio non pensare nemmeno al risultato, ma solo a giocare la nostra pallavolo. In questo momento, a parte lo stop di Ripalta, stiamo facendo bene, se riusciamo a impostare il nostro gioco sicuramente il risultato arriverà. Dovremo essere lucidi anche nei momenti di difficoltà, che sicuramente arriveranno».

«Crema è una squadra giovane – continua Amaducci – Ha fatto un campionato in grande crescita. Ci sono alcune giocatrici che su palla alta possono metterci in difficoltà, ma penso che possiamo giocarcela alla pari. Per questo dobbiamo affrontare la partita a viso aperto e mettere in campo tutto quello che abbiamo».

Per l’occasione, sabato 11 maggio 2024, PalAntenore di piazzale Azzurri d’Italia, l’importantissima sfida sarà a ingresso gratuito. Sugli spalti saranno presenti anche una rappresentanza delle formazioni del settore giovanile Banca Annia under 18 e Banca Annia under 16, campioni territoriali, e Giorgia Libero under 13, terza nel torneo territoriale di categoria, che sfileranno nell’intervallo tra i set.

Classifica: Giorgione 60, Fantini Folcieri e Vicenza 47, Volano 46, Arena 37, Crema e Imoco 36, , Ripalta 33, Peschiera 31, Banca Annia 30, Noventa e Clodia 22, Volley Academy 3. Peschiera una partita in più.