Per la Banca Annia niente punti a Ripalta

La Banca Annia Padova Women torna dalla trasferta di Ripalta Cremasca senza punti. La squadra di Lorenzo Amaducci cede 3-1 alle padrone di casa e resta in piena bagarre. Per le padovane infatti mancano solo due partite, entrambe in casa, alla fine della stagione, con Ostiano e Crema, inframezzate dal turno di riposo. Nel match con Ripalta ci sono 21 punti di Comotti, 10 di M’Bra e quattro muri vincenti di Biondi.

La Banca Annia inizia bene il primo set e si porta avanti con un muro di Romano e due ace di Comotti (8-6), ma Ripalta risponde subito e rovescia il punteggio (10-8 per le padrone di casa). De Bortoli e compagne provano ancora a guidare il gioco (14-12) però arriva il break di Ripalta che va avanti 19-15. Nel finale la Banca Annia insegue e riesce a recuperare dal 23-18 al 24-22, ma un attacco e un muro di Cattaneo danno il set a Ripalta.

La formazione di casa parte forte dopo il cambio di campo (6-2), con le ospiti che faticano a rientrare (15-9). Amaducci prova anche il doppio cambio, ma Ripalta allunga ancora (20-11) e guadagna il set ball sul 24-14. La Banca Annia risponde e recupera fino al 24-18, ma è tardi e le padrone di casa si portano sul 2-0.

Il terzo set è il migliore per le padovane, che partono avanti guidate da M’Bra e Comotti, che firma il muro del 10-7. Le battute di Biondi, che mette anche un ace, valgono il 15-8 con M’Bra che allunga ancora per il 19-12. Nel finale due attacchi di Comotti e uno di M’Bra danno il set alla Banca Annia e allungano il match.

La partenza del quarto parziale è però shock per le padovane. Ripalta si porta 9-2 e riesce a gestire il cospicuo margine fino alla fine della partita chiudendo il set 25-13.

«Non abbiamo giocato una bella partita – ammette Amaducci a fine gara – Rispetto alle ultime uscite si è trattato di un passo indietro. Non siamo mai entrati in partita, abbiamo giocato bene solo nel terzo set. Loro hanno difeso molto, mentre noi non siamo riusciti a rigiocare, siamo stati molli. Anche vincendo non si sarebbe chiuso il discorso salvezza, ma avremmo fatto un passo avanti, invece adesso tutto è complicato. Con sei punti siamo salvi, ma dobbiamo fare sei punti in due partite».

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-CR TRANSPORT RIPALTA 1-3

ADUNA: Rizzieri 5, Fregonese ne, Gazzerro (L), Calia ne, Cavalera (L), Biondi 7, Nalin, De Bortoli 2, Romano 6, M’Bra 10, Comotti 21, Gherardi, Dainese 1, Busatto. All. Amaducci.

RIPALTA: Cattaneo 8, Crespi 18, Bassi 9, Carera, Lionello ne, Lodi 21, Negri (L), Miglioli ne, Cotii Zelati (L), Laperchia, Rivoltella 11, Boffi ne, Poggi 4. All. Verderio.

Arbitri: Bonzanni eVilla.

Parziali: 25-22 (28’), 25-18 (24’), 21-25 (26’), 25-13 (22’).

Note. Aduna: battute punto 6, sbagliate 4, muri punto 9, errori 25, 51% ric, 28% att. Ripalta: bp 7, bs 10, mp 10, err 26, 42% ric, 38% att.