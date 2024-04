Banca Annia Padova Women pronta a due sfide decisive

Ultimi due incontri della stagione per la Banca Annia Padova Women, due sfide decisive per la salvezza entrambe tra le mura amiche. De Bortoli e compagne ospiteranno domenica alle 18 al PalAntenore la Fantini Colcieri Ostiano e quindi dopo il turno di riposto, sabato 11 maggio, Crema. «Sono come due finali – sottolinea coach Lorenzo Amaducci – Due gare in cui dobbiamo dare il tutto per tutto, sfruttando anche l’opportunità di giocarle entrambe in casa».

La situazione di classifica per la Banca Annia è molto delicata, anche considerando il turno di riposo, soprattutto dopo il risultato negativo dlela trasferta di Ripalta: «Non aver fatto punti a Ripalta è un problema – prosegue Amaducci – Comunque dipendiamo ancora da noi: con sei punti siamo salvi. Sta a noi provare a farli. Ostiano è a caccia dei play off, quindi giocherà al massimo, sarà una gara difficile e tirata».Domenica 28 aprile – PalAntenore di piazzale Azzurri d’Italia

Classifica: Giorgione 57, Fantini Folcieri 43, Vicenza 41, Volano 40, Arena 37, Crema 36, Ripalta e Imoco 30, Banca Annia e Peschiera 28, Noventa 22, Clodia 19, Volley Academy 3. Arena, Banca Annia e Peschiera una partita in più.