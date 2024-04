Banca Annia, trasferta decisiva per la salvezza

Ultima trasferta dell’anno per la Banca Annia Padova Women che sabato alle 20.30a Ripalta Creamasca è attesa da un incontro decisivo sulla strada della salvezza. Le padrone di casa hanno infatti un solo punto in classifica meno di De Bortoli e compagne, che però devono ancora osservare il turno di riposo. Per questo la partita diventa un crocevia fondamentale in questo finale di stagione: «Affrontiamo una gara importante in un momento delicato – commenta coach Lorenzo Amaducci – Sarà una partita difficile, da affrontare con l’atteggiamento giusto». Dal punto di vista tecnico Ripalta è una squadra non semplice da interpretare: «Non hanno una sola giocatrice di riferimento – prosegue Amaducci – Ma riescono a coinvolgere tutte le loro attaccanti, laterali e centrali. Per questo dovremo cercare di tenere la loro palleggiatrice lontano dalla rete». Dopo la trasferta di Ripalta la Banca Annia ospiterà la Fantini Folcieri, quindi osserverà il turno di riposo e nell’ultima giornata sarà ancora impegnata in casa con Crema.

Sabato 20 aprile alle 20.30 - Palasport di Ripalta Creamasca

CR TRANSPORT RIPALTA-BANCA ANNIA PADOVA WOMEN

Classifica: Giorgione 55, Fantini Folcieri 43, Volano 39, Vicenza 38, Crema 35, Arena 34, Banca Annia 28, Ripalta e Imoco 27, Peschiera 26, Noventa 22, Clodia 19, Volley Academy 3. Arena, Banca Annia, Peschiera e Clodia una partita in più.