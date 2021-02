Basket in carrozzina: La Studio 3A batte Giulianova e centra la prima vittori stagionale

Questa volta il finale non è stato fatale ma esaltante, e alla sirena è scoppiata la festa. Grazie a un quarto tempo di rara intensità, la Studio3A Millennium Basket si è “ripresa” quanto di buono aveva costruito nel primo tempo e, soprattutto, ha centrato la prima, meritata vittoria della stagione.

Il successo

Un successo, quello conquistato sabato 13 febbraio 2021 al palazzetto dello sport amico di Piombino Dese contro Giulianova, nel match valido per la quarta giornata (prima di ritorno del girone A) del massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, che vale doppio, perché ottenuto con un quintetto sin qui imbattuto e al culmine di una gara tiratissima giocata punto su punto. I padovani volevano a tutti i costi schiodare lo zero dalla classifica e sono partiti forte, dando spettacolo, chiudendo il primo quarto avanti di sei (22 a 16), toccando nel secondo il massimo vantaggio sul più 10 e arrivando davanti anche all’intervallo lungo. Nel terzo periodo, però, complice anche qualche “regalo” di troppo concesso agli avversari, Bargo e compagni sono stati ripresi e superati dagli Amicacci, che all’inizio dell’ultimo quarto si sono portati addirittura sul più 7 (46-53). La stessa storia già vista nelle ultime uscite, ma stavolta, come sottolinea un soddisfatto coach Fabio Castellucci, la Studio3A a questo punto è stata protagonista di una reazione super, di gioco, di carattere e mentalità, e ha assestato un parziale di 14-0 che ha “spaccato” la partita: una grande prova di collettivo, con una citazione di merito per il giovane Scandolaro, che si è preso tante responsabilità infilando canestri pesanti.

Ritorno finale

I padroni di casa sono stati bravi anche a reggere al rabbioso ritorno finale degli abruzzesi, che negli ultimi minuti hanno fatto ricorso al fallo sistematico, mettendo dentro diversi liberi, e sono riusciti a portare in porto un’affermazione che rilancia le loro quotazioni nel gruppo A in cui sono inseriti. Anche se sabato 20 febbraio li attende una trasferta quasi proibitiva a Porto Potenza Picena, in casa dei campioni d’Italia della Stefano Avis.

Tabellino

STUDIO3A MILLENNUM BASKET – DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA 64-61

Parziali: 22-16, 12-14 (34-30), 12-21 (46-51), 18-10.

STUDIO3A MILLENNIUM BASKET: Bargo 20, Foffano 9, Rado, Faccioli, Casagrande 14, Scantamburlo, Raourahi 11, Scandolaro 10, Gamri, Gallina, Leita Garavello. All. Castellucci.

DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA: Beltrame 11, Awad, Beginskis 24, Gemi, Minella 2, Gharibloo 8, Labedzki, Ion, Cavagnini 16. All. Accorsi.

ARBITRI: Saule e Figus.