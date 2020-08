Basket, nuova conferma per l'Antenore Energia Virtus Padova: rimane anche Corrado Bianconi

L’Antenore Energia Virtus Padova rinnova il contratto con Corrado Bianconi anche per la stagione 2020/21.

Rinnovo

Bianconi è un’ala grande classe ’94 di 202 centimetri, nato a Domodossola. Arrivato in Virtus nella scorsa estate, è stato protagonista di un’ottima stagione in neroverde con 10.3 punti di media a partita, prima che lo stop al campionato fermasse al terzo posto la rincorsa virtussina ai playoff per la Serie A. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena, dove si è laureato due volte campione d’Italia giovanile (Under 15 e Under 17), ha poi militato per Capo d’Orlando, Domodossola, Barcellona Pozzo di Gotto, Varese, Fiorentina e Civitanova tra Serie A e B. Afferma lo stesso Bianconi: «Sono molto felice di questa riconferma e ringrazio la società per la fiducia. La scorsa stagione mi sono trovato bene in questo ambiente e la mia prima opzione era restare qui. È stata infatti un’annata positiva ed è rimasto il dispiacere per averla lasciata a metà, la cosa migliore per me poi era ripartire da un posto e con una squadra che già conoscevo. Dal punto di vista personale ho voglia di migliorare: anche grazie a coach Rubini qui in Virtus ho preso maggiore consapevolezza degli aspetti su cui posso lavorare, come quello atletico, della fase difensiva e della continuità durante la stagione. Sono la terza riconferma? Sì, per me è importante mantenere lo zoccolo duro della passata stagione e sono contento che si riparta da due senatori come Ferrari e Schiavon: il segreto dello scorso anno è stato proprio il gruppo. Dispiace per Piazza, Dagnello e Calò che sono andati via perché erano ottimi compagni oltre che ottimi giocatori, ma speriamo che i nuovi arrivati riescano ad integrarsi subito. Da avversario conosco Bocconcelli: quando l’ho affrontato mi ha fatto un’ottima impressione. Non ho ancora parlato col coach ma la sua permanenza ci permette di dare continuità al progetto, per noi lui è sicuramente un valore aggiunto».