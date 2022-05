Basket femminile, il Cus Unipd vola in Serie B

Domenica 1 maggio alle ore 19.00 nella palestra Casa del Fanciullo (Vicolo Santonini, 12 - Padova) si è giocata la partita chiave del campionato di serie C femminile triveneto tra Cus Padova UniPD e Belvedere Trento, match che vedeva le studentesse dell'Università di Padova del progetto doppia carriera studente/atleta giocarsi la promozione diretta in serie B qualora non solo avessero battuto la squadra ospite ma anche con uno scarto minimo di almeno 6 punti. Il risultato finale è stato di 57 a 49 per le studentesse padovane.

Promozione

Le ragazze del CUS hanno dimostrato una determinazione e convinzione uniche e si sono aggiudicate i primi tre parziali (I quarto 15-11, II quarto 16-12, terzo quarto 13-3), contenendo il rientro del Trento nel quarto parziale (13-19). Grande prova di tutto il gruppo la cui solidità si è cementata negli anni. Un grazie va al Prorettore al Benessere e Sport Antonio Paoli che supporta il progetto con grande passione, al Presidente del CUS Francesco Uguagliati, all'incaricato di sezione Luigi Salmaso per la parte gestionale e organizzativa, al Direttore Sportivo Ezio Meneghin e ai Dirigenti Diego Varotto e Francesco Sturaro.

Doppia carriera studente-atleta all’Università di Padova

L'Ateneo seleziona chi si candida considerando "meritevoli" atlete e atleti di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e rappresentata alle Olimpiadi, per la quale siano stati convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana o abbiano vinto campionati italiani assoluti o che siano arrivati al podio in campionati europei o mondiali; sono eliggibili anche allenatori, allenatrici e arbitri convocati per rappresentare l’Italia a olimpiadi e paralimpiadi invernali ed estive; chi militi in campionati nazionali per le società sportive con cui Unipd ha un accordo quadro e chi gareggi con il Cus Padova nei campionati di basket e pallavolo o con la LUPE San Martino basket.

Unversità

L'università può riconoscere alle studentesse e agli studenti idonei un contributo annuale, l'assegnazione di un tutor, la possibilità di concordare con il docente una diversa data d'esame nella medesima sessione, l'autorizzazione a non conteggiare l’assenza alla frequenza obbligatoria di una lezione o di un laboratorio e la certificazione dei meriti sportivi riconosciuti come studente-atleta nel Diploma Supplement. L’Ateneo di Padova riconosce la qualifica di studente-atleta alle studentesse e studenti regolarmente iscritte/i (per massimo 2 anni oltre alla durata del corso di studio) in possesso del conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico e il superamento di almeno 20 cfu dall’anno precedente per gli iscritti ad anni successivi al primo; superamento di almeno 6 cfu entro la sessione d’esami di febbraio per gli studenti iscritti al primo anno.

Palmares

Per la sesta edizione del Progetto doppia carriera bandito dall'Ateneo di Padova, è stata riconosciuta la doppia qualifica studente-atleta a 50 atlete e atleti che si sono distinti nella propria categoria e specialità con altissimi risultati. Nel palmares delle annualità 2020 e 2021 sono presenti 1 Campione europeo, 16 Campioni d'Italia, 24 atleti convocati con squadra nazionale, 1 allenatore di atleta convocato con la squadra nazionale e 8 atleti tesserati con squadre con accordo quadro Unipd. Per l'edizione in corso hanno presentato la domanda per il riconoscimento della doppia carriera 42 atlete e atleti che gareggiano con le squadre del Cus Padova nei campionati maschili e femminili di basket e pallavolo.