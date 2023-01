Serie B: Il Petrarca Padova espugna Bergamo con grande aautorevolezza

Vittoria esterna per il Petrarca Padova che, sul campo del Bergamo Basket 2014, porta a casa due punti con grande aautorevolezza.

L’avvio è perfetto per Padova che piazza un parziale di 0-8 nei primi minuti che di fatto determina un vantaggio che non viene più ricucito lungo tutto l’arco della gara. Manenti sblocca i suoi, poi Masciarelli segna i primi punti in giallonero. Anche Genovese prova a caricarsi la squadra sulle spalle dall’arco, Padova però trova soluzioni dentro l’area e scappa a +9.

Ad inizio secondo quarto, con una serie di triple, Padova prova a dare la spallata decisiva al match arrivando fino al +17. I padroni di casa provano a reagire con Manenti che sblocca il conto di Bergamo dall’arco, ma il vantaggio ospite resta sempre in doppia cifra. Morgillo assesta due spallate alla partita, con Bergamo che trova il modo di non sprofondare oltre il -12.

Nella ripresa è capitan Simoncelli che, con 8 punti in pochi minuti, porta lo svantaggio sotto la doppia cifra portando il punteggio fino al -5 sul 44-49. Un tecnico a Rota e il canestro di Morgillo però, portano il punteggio sul +9 per Padova. Genovese si sblocca dall’angolo dopo 3 errori, sancendo il rientro in partita della BB14, finalmente alla pari, ma non sufficiente per andare oltre il 52-61 al 30'.

Ad inizio ultimo quarto Bergamo prova ancora a rientrare ma, con un altro 0-7, Padova riallunga in maniera definitiva portando a casa una vittoria importante.

Bergamo Basket 2014 - UBP Petrarca Padova 75-84 (16-23, 14-19, 22-19, 23-23)

Bergamo Basket 2014: Luca Manenti 21 (7/12, 2/4), Salvatore Genovese 18 (3/9, 2/8), Alexander Simoncelli 15 (0/2, 2/6), Dario Masciarelli 8 (3/5, 0/3), Riccardo Rota 7 (0/2, 2/5), Matteo Cagliani 6 (0/3, 1/4), Mattia Mora 0 (0/0, 0/0), Carlo Cane 0 (0/1, 0/0), Matteo Morelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0), Andrea Caridi 0 (0/0, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Luca Manenti 11) - Assist: 16 (Alexander Simoncelli 7)

UBP Petrarca Padova: Ivan Morgillo 29 (9/14, 3/4), Mirco Turel 19 (4/7, 2/6), Giuseppe nicolò Basile 12 (2/3, 2/4), Corrado Bianconi 8 (2/3, 1/5), Matteo Coppo 6 (1/1, 1/3), Dario ludovico Maran 5 (1/1, 1/1), Enrico Stavla 3 (0/0, 1/4), Marco Borsetto 2 (1/3, 0/0), Alessio Bolpin 0 (0/3, 0/1), Nicola Bombardieri 0 (0/1, 0/3), Riccardo Vinciguerra 0 (0/0, 0/0), Giovanni Adami 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 23 - Rimbalzi: 47 12 + 35 (Ivan Morgillo, Mirco Turel 9) - Assist: 17 (Alessio Bolpin 5)