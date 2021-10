Basket serie B, esordio amaro per la Virtus Padova

Esordio amaro per la Virtus Padova, Al PalaMagni la Fiorenzuola si aggiudica i primi due punti stagionali.

Partita molto equilibrata per due quarti con le due squadre che non si risparmiano sin dalle prime battute, con continui sorpassi e contro sorpassi. Tanta fisicità in campo che fa capire chiaramente che si fa sul serio.

La sfida si decide a metà terzo quarto quando i padroni di casa non sbagliano mai, Padova non riesce ad essere produttiva in attacco e in difesa è impossibile arginare gli attacchi di Rubbini e compagni. Il parziale decisivo arriva con con la tripla di Ricci che fa allungare vistosamente la squadra valdardese, 58-40 al 26’. Livelli da 3 punti sentenzia la gara al 27’, costringendo coach De Nicolao al timeout per fermare la valanga sul -23. Galli con un tiro fuori equilibrio da 3 punti chiude il terzo parziale in favore dei Fiorenzuola Bees e fa esplodere la panchina gialloblu a fine terzo quarto, 68-48 e parziale da 28-10 per la squadra di Galetti.

Nell’ultimo quarto la Fiorenzuola, con Bracci e Ricci da il colpo di grazia ad una Padova che non riesce più a trovare il bandolo della matassa fino alla sirena. Finesce 89 a 71, una sconfitta netta per Padova.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Virtus Basket Padova 89-71 (21-19; 40-38; 68-48)

Fiorenzuola Bees: Galli 4; Bracci 7; Rubbini 14; Alibegovic 17; Livelli 10; Filippini 16; Avonto; Binelli; Cipriani 6; Bussolo; Ricci 15; Jovanovic. All. Galetti

Virtus Basket Padova: Pellicano 2; Cecchinato 6; Schiavon 3; Balducci 5; De Nicolao 8; Ferrari 12; Lusvarghi 6; Lovisotto 9; Bocconcelli 5; Marangon 15. All. De Nicolao R.