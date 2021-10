Serie B 2021, domenica contro la Fiorenzuola 1972 l'esordio per la Virtus Padova

Si apre la nuova stagione, per i padovani esordio in trasferta

Si riparte. Domenica alle 18 la Virtus Padova farà il suo esordio nel campionato di Serie B old wild west contro la Fiorenzuola 1972. I ragazzi di De Nicolao puntano a quei play-off sfuggiti per pochissimo la scorsa stagione. Domenica faranno visita alla Fiorenzuola, squadra notevolmente rinnovata che vuole provare a stupire. Dopo le prime uscite stagionali in supercoppa, con la sconfitta al secondo turno nel derby contro Vicenza, i padovani vogliono cominciare la nuova stagione con il piede giusto.

Appuntamento, per la palla a due, domenica alle 18.00.