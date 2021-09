Fila San Martino di Lupari, riaperta la campagna abbonamenti: dettagli e costi

La prima fase dei rinnovi degli abbonamenti della stagione 2020-2021 è andata a gonfie vele per le Lupe di San Martino di Lupari. Adesso, alla luce delle nuove normative anti-Covid19, che ampliano la capienza dei palazzetti dello sport al 50% del potenziale, scatta la seconda fase della campagna: la riapertura dei termini per tutti. Lo comunica in un post Facebook la società veneta.



La Fila sottolinea che dalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 29 settembre, la sottoscrizione sarà aperta ai nuovi abbonamenti. Per abbonarsi, si legge nel post, sarà necessario compilare il modulo online che disponibile a questo LINK.

Gli abbonamenti sottolinea il club di Serie A1 saranno disponibili fino ad esaurimento posti. Per accedere al PalaLupe è necessario il Green Pass e durante le partite sono obbligatori l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale.

I prezzi