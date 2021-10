Basket serie B, per la Virtus Padova ostacolo Vicenza

E' tempo di derby per la Virtus Padova. Nella seconda giornata di Serie B old wild west i ragazzi di De NIcolao si troveranno di fronte Vicenza. Dopo la sconfitta all'esordio Padova vuole riscattarsi e potrà farlo nel suo fortino davanti ai propri tifosi.

Al contrario dei biancoverdi, Vicenza nella prima giornata ha vinto di misura contro la Lissone Interni Bernareggio, portando a casa i primi due punti stagionali

I precedenti - Le sfide tra Vicenza e Padova sono in perfetta parità, con otto vittorie per parte. Nelle prime quattro stagioni in cui le due squadre si sono affrontate, nessuna è riuscita a eludere il fattore campo. Nelle due stagioni 2018-19 e 2019-20, tutti e quattro i derby sono stati vinti dai neroverdi; il trend si è invertito l’anno passato, quando i biancorossi hanno battuto Padova in Supercoppa Centenario e poi in entrambi i confronti in campionato. L’ultimo precedente nemmeno un mese fa, in Supercoppa 2021, con la vittoria di Vicenza per 76-69, sfida che ha rimesso in parità i confronti.

Appuntamento a domani alle 18.00 per un nuovo capitolo di questo derby.