Serie B: Esordio amaro per la Virtus Padova in casa della LuxArm Lumezzane

La prima stagionale per la nuova Antenore Energia si chiude con una sconfitta esterna in casa della Virtus Lumezzane. Gara in equilibrio fino all’intervallo prima del decisivo terzo quarto che segna la fuga dei padroni di casa che nell’ultimo parziale possono amministrare ottenendo i primi due punti in palio con il punteggio finale di 88-72.

Andando alla cronaca, lo starting five per Coach De Nicolao vede in campo Lusvarghi, Marangon, Paolin, Ihedioha e Francesco De Nicolao in cabina di regia. I primi punti del nostro campionato portano la firma di Leo Marangon. In attacco facciamo inizialmente fatica a trovare la via del canestro e in difesa subiamo la fisicità di Scanzi e Dilas sotto le plance, concedendo qualche rimbalzo in attacco di troppo. A metà frazione dopo l’obbligatorio timeout, Coach De Nicolao trova importanti risposte da Ferrari che ci riavvicina nel punteggio fino al 18-15 di fine primo quarto.

Al rientro in campo Lumezzane prova ancora a fare la partita portandosi avanti di sette lunghezze prima di essere recuperata grazie alle giocate di un ispirato Ferro Ferrari e la tripla di tabella di Giacomo Cecchinato che impatta il punteggio sul 24-24. I padroni di casa continuano a trovare in Dilas e nelle bombe di Maresca la chiave del loro gioco. Il quintetto neroverde si affida ai suoi lunghi ben imbeccati da Francesco De Nicolao: il solito Ferrari e il 2+1 di un solidissimo Lusvarghi ci riportano a contatto, prima di riuscire a mettere la freccia sorpassando con un altro canestro con libero aggiuntivo, stavolta del nostro capitano Federico Schiavon che fissa il +3 Virtus all’intervallo (35-38).

Salgono i ritmi dopo la pausa lunga ed entrambe le squadre iniziano a bersagliare da oltre l’arco. Alle nostre triple di IKE Ihedioha, Paolin e Cecchinato rispondono quelle di Perez e Scanzi che portano avanti Lumezzane (53-47). Rotazioni accorciate per Coach De Nicolao con Marangon a 4 falli dopo 5’ del quarto e bonus raggiunto in tempi troppo brevi. I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore e con altri due canestri pesanti di Scanzi e la doppia realizzazione di Perez provano a scappare avanti di 16 prima che i cinque punti in fila di Cecchinato riescano a fermare la lunga emorragia in attacco con il terzo quarto che termina così 64-52.

Nell’ultima frazione di gioco Lumezzane trova il parziale di allungo decisivo che li porta avanti di venti lunghezze (77-57) a sei minuti dalla sirena finale. In attacco l’Antenore fatica a trovare il fondo della retina mentre i padroni di casa sembrano infallibili e chiudono i conti per l’88-72 finale. Ultimi ad alzare bandiera bianca Giacomo Cecchinato, ottima prova per lui con 22 punti a referto (3/3 da tre punti) e Marco Lusvarghi, il migliore dei nostri, che fa registrare 16 punti con 8 rimbalzi.

“Sfida dalla doppia faccia: fino all’intervallo eravamo in partita con una buona prestazione. Nel terzo quarto i nostri troppi errori hanno messo in fiducia Lumezzane. – ha commentato il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Non è l’inizio di campionato che ci aspettavamo. Ora analizzeremo a fondo il video del match, per farci trovare mentalmente pronti alla prossima in casa”.

LUXARM 88 – ANTENORE ENERGIA 72

LUXARM: Dilas 23 (11/17 0/1); Scanzi 20 (7/10 ; 2/6); Dalcò 12 (2/4 ; 2/3); Maresca 11 (1/4 ; 3/6); Alexander 11 (2/6 ; 2/5); Ciaramella 9 (3/3 ; 1/4); Tilliander 2 (1/1); Djiya (0/2 ; 0/0); Becchetti n.e.; Lardelli n.e.; Salvinelli n.e.

ANTENORE ENERGIA: Cecchinato 22 (6/12 ; 3/3); Lusvarghi 16 (5/8 ; 0/1); Ferrari 12 (5/9); Paolin 7 (1/4 ; 1/4); Marangon 6 (3/4 ; 0/1); Ihedioha 6 (1/2 ; 1/5); Schiavon 3 (1/2); Osellieri; De Nicolao (0/7 ; 0/1); Ciadini n.e.