Serie B: La Virtus Padova crea e poi si scioglie nel finale. a Rubano vince Mestre

La Virtus Padova cade davanti ai propri tifosi contro la Gemini Mestre. Partita pazza a Rubano, con i padroni di casa che partono alla grande trovando con continuità la via del canestro segnando ben 26 punti nei primi 10'. Nel secondo quarto però, la squadra che nella prima frazione aveva saccheggiato il canestro della Gemini, scompare. I padroni di casa infatti, segnano solo 4 punti e Mestre ritorna a contatto.

La ripresa inizia con le due squadre che rispondono colpo su colpo in parziale che termina 25 a 21 per la Virtus. Nell'ultimo quarto però arriva un altro crollo dei ragazzi di De Nicolao che, subiscono l'attacco di Mestre e soccombono sotto i colpi di Rossi e Conti.

Finisce 74 a 80 per la Gemini che porta a casa la terza vittoria consecutiva. Per Padova una sconfitta dolorosa soprattutto per il modo in cui è arrivata.

Antenore Energia Virtus Padova - Gemini Mestre 74-80 (26-16, 4-15, 25-21, 19-28)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 14 (7/10, 0/0), Giacomo Cecchinato 14 (4/9, 2/10), Francesco Paolin 11 (1/6, 3/8), Francesco De nicolao 10 (5/5, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 9 (2/4, 1/3), Federico Schiavon 7 (0/0, 1/3), Marco Lusvarghi 5 (1/3, 0/0), Leonardo Marangon 2 (1/2, 0/2), Federico Osellieri 2 (1/1, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Edoardo Fiore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Francesco ikechukwu Ihedioha 10) - Assist: 9 (Francesco Paolin, Francesco De nicolao 3)

Gemini Mestre: Tommaso Rossi 23 (4/9, 4/5), Alberto Conti 19 (5/6, 2/6), Edoardo Caversazio 13 (2/5, 1/2), Andrea Mazzucchelli 8 (3/6, 0/2), Manuel Di meco 7 (3/10, 0/0), Nicolo' Pellicano 7 (0/2, 1/2), Fabio Sebastianelli 3 (0/3, 1/1), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0), Matias Bortolin 0 (0/0, 0/0), Edoardo Musco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Edoardo Caversazio 8) - Assist: 10 (Edoardo Caversazio 4)