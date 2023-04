Serie B: La Virtus Padova torna alla vittoria. Battuta la Virtus Ragusa

L’Antenore approccia bene il match contro Ragusa con un convincente primo quarto (25-13) sfruttando al meglio tutte le frecce al suo arco con Michele Ferrari e Francesco Paolin protagonisti dell’allungo neroverde. Al termine di un difficile secondo periodo la Virtus resta comunque avanti all’intervallo (43-39) grazie all’esperienza di Francesco De Nicolao, all’inossidabile Capitan Schiavon e a un positivo Marco Lusvarghi, al rientro dopo il lungo stop, che, anche nella ripresa impone la sua fisicità sotto canestro in difesa e in attacco. Nella seconda metà di partita infatti la gara sale di intensità e aumenta anche il nervosismo in campo con entrambe le squadre a pagare alla voce falli commessi. I neroverdi, guidati da Coach Garon in panchina, non si scompongono e grazie a una prova di carattere di tutta la squadra volano fino al più sedici. Con le ottime prove di De Nicolao (13 punti e 7 recuperi), Paolin (19 punti e 26 di valutazione), Ferrari e Cecchinato nei momenti chiave del match resistono ai tentativi di rimonta della squadra iblea che deve cedere il passo alla Virtus che chiude 85-75 incamerando due punti fondamentali per la classifica.

Ragusa inizia bene e apre subito con la bomba di Chessari al primo possesso. Michele Ferrari risponde per la Virtus che è costretta a rincorrere (3-7) dopo 3’ di gioco. L’Antenore difende bene e in attacco concretizza con Giacomo Cecchinato e i liberi di Paolin che riequilibrano il punteggio. Ferrari e ancora Francesco Paolin scrivono il primo vantaggio neroverde (13-9). Marco Lusvarghi, al rientro, segna dalla lunetta e prova a lanciare l’allungo Virtus che si materializza con l’alley oop Paolin-Marangon e i liberi di Francesco De Nicolao (20-9). Problemi di falli per Ferrari e Ihedioha (due a testa) con Ragusa che prova a ricucire dalla linea della carità prima del break griffato da Leonardo Marangon in contropiede e dalla tripla di De Nicolao sulla sirena del quarto che fissa il punteggio sul 25-13.

I ragusani rientrano convinti in campo e accorciano immediatamente portandosi a meno cinque (25-20). Lusvarghi sblocca l’Antenore, Marangon in penetrazione trova altri due punti ma gli ospiti sfruttano una difesa neroverde poco reattiva portandosi a tre lunghezze (31-28). Giacomo Cecchinato e Michele Ferrari risvegliano l’attacco neroverde, l’arcobaleno in entrata di Paolin è da spellarsi le mani dagli applausi, ma sotto canestro e da oltre l’arco Cassar mostra tutte le sue qualità con Ragusa che in contropiede nell’azione successiva impatta a quota 39. Francesco De Nicolao, con un tiro dal gomito della lunetta, torna a segnare per la Virtus che negli ultimi possessi difende bene (stoppata di Lusvarghi) e con la penetrazione del Capitano Federico Schiavon conserva il vantaggio all’intervallo (43-39) al termine di un difficile secondo quarto.

Francesco De Nicolao apre la ripresa con la penetrazione vincente, seguito a ruota da Cecchinato e Francesco Ihedioha (49-43). Cassar da sotto canestro è una sentenza, ma Giacomo Cecchinato (da distanza NBA) e Francesco Paolin infilano le due bombe che fanno esplodere la tana di Rubano con la Virtus avanti di dieci lunghezze (55-45) dopo 3’ 35’’ nel terzo quarto. Dopo l’obbligatorio timeout ragusano, Francesco De Nicolao brucia la difesa ospite con una penetrazione d’autore e l’arresto e tiro di Paolin aumenta il divario (59-45). In difesa Marco Lusvarghi continua a far sentire il suo rientro in campo e in attacco trova il gioco da tre punti che porta a sedici le lunghezze di vantaggio (66-50). Nell’ultimo minuto di gioco l’Antenore conserva il vantaggio e chiude avanti 67-54 il terzo quarto.

Gli ultimi 10’ di gioco si aprono con i canestri di Gaetano e Simon che rianimano Ragusa. Francesco Paolin realizza con un bell’arresto e tiro ma due amnesie difensive consentono a Gaetano di appoggiarne quattro comodamente e far rientrare i suoi a meno sette (69-62). La partita sale di intensità e nervosismo con gli ospiti molto aggressivi in difesa. Gaetano realizza ancora da sotto, ma Cecchinato e Leonardo Marangon riportano a nove punti il vantaggio (75-66) con 4’ da giocare. In contropiede Leonardo Marangon inchioda la bimane che fa esultare il pubblico neroverde ma Gaetano continua a trovare sempre punti nel pitturato. Ferrari risponde dalla lunetta ma è ancora Gaetano a trovare punti (79-71) con 2’ da giocare. Michele Ferrari, ancora dalla lunetta, riscrive il più dieci ma Ragusa trova l’energia per tornare fino al meno sei (81-75) sprecando però la palla del rientro definitivo concedendo poi a Cecchinato i liberi che, con il contropiede finale di Francesco Paolin, sigillano la vittoria neroverde (85-75).

La voce del Coach

“Ottima prestazione di tutta la squadra con i ragazzi davvero bravi a rispettare le nostre scelte tattiche e limitare i punti di forza di Ragusa. – ha commentato a fine partita il Vice Coach di Virtus Basket Padova, Alberto Garon – Abbiamo messo in campo la giusta fisicità e resistito ai loro tentativi di rimonta rimanendo concentrati e difendendo bene nei momenti importanti del match, riuscendo a trovare sempre la chiave giusta in attacco portando cinque giocatori in doppia cifra.”.

Antenore Energia Virtus Padova - Virtus Ragusa 85-75 (25-13, 18-26, 24-15, 18-21)

Antenore Energia Virtus Padova: Francesco Paolin 19 (6/7, 1/3), Giacomo Cecchinato 15 (4/8, 1/6), Michele Ferrari 15 (5/6, 0/0), Francesco De nicolao 13 (4/5, 1/2), Leonardo Marangon 11 (5/6, 0/2), Marco Lusvarghi 6 (2/6, 0/1), Francesco ikechukwu Ihedioha 4 (1/4, 0/2), Federico Schiavon 2 (1/1, 0/0), Federico Osellieri 0 (0/2, 0/2), Riccardo Venier 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Francesco De nicolao 7) - Assist: 11 (Francesco De nicolao 4)

Virtus Ragusa: Franco Gaetano 27 (11/15, 0/2), Kurt Cassar 15 (6/7, 1/2), Giovanni Ianelli 9 (4/7, 0/4), Andrea Sorrentino 7 (2/4, 1/4), Andrea Epifani 6 (3/5, 0/1), Roberto Chessari 5 (1/2, 1/2), Vincenzo Festinese 4 (2/3, 0/0), Simon Ugochukwu andrew 2 (1/4, 0/2), Giorgio Calvi 0 (0/0, 0/1), Matteo Zanetti 0 (0/2, 0/1), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 13 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Franco Gaetano 8) - Assist: 11 (Giovanni Ianelli, Andrea Epifani, Roberto Chessari, Matteo Zanetti 2)