Basket femminile Serie A1, Lupe meravigliose: ma il derby è del Famila Schio

Impresa sfiorata, ma è un Fila San Martino di Luperi meraviglioso quello che inaugura il 2023 al PalaLupe. Mai nessuno, infatti, aveva messo così in difficoltà la capolista Famila Schio in questa stagione. Ma dopo essere state a lungo avanti, le giallonere devono cedere all'ultimo tiro. Le scledensi passano 72-73.

Prima dello sfortunato epiologo una Milazzo strepitosa, 31 punti per lei, aveva trascinato le giallonere fino ad un passo dall'impresa.

La partita - Ndour segna i primi 7 punti orange ma al 5’ si trova già in panchina con 2 falli a carico. Il Fila, invece, distribuisce meglio i punti e tiene la testa avanti con Kaczmarczyk, Washington e Milazzo prima che Mestdagh dall’arco firmi il sorpasso: 13-14 alla prima sirena.

Anche le lupe si sbloccano dall’arco con Pastrello mentre la gara viaggia sui ritmi dell’equilibrio con i canestri di Keys da una parte e di Washington dall’altra: 22 pari. Il Famila Wuber riesce a costruire un importante break di 12-1 grazie a Penna, Verona, Ndour e Bestagno. Nel finale di quarto, però, un episodio poco chiaro costa a Ndour il terzo fallo personale e permette al Fila di avvicinarsi sul 30-35.

Sottana prova a svoltare la gara con 5 punti in apertura di ripresa ma il Fila resta a contatto e impatta al 24’ con Dedic prima che un fallo tecnico fischiato a coach Dikaioulakos mandi in lunetta Milazzo per il nuovo vantaggio casalingo: 43-42.

Milazzo ora è la giocatrice più on fire e trasforma in oro ogni pallone che passi per le sue mani; dall’altra parte sono Sottana e Mestdagh a tenere in piedi le orange - anche perché Ndour spende presto il suo 4° fallo personale - con la belga che si inventa una tripla delle sue da 8 metri per il pareggio a quota 52. Sono quindi le sorelle Verona a dare spettacolo nel finale di quarto che vede Schio ancora avanti 56-57.

Inizio di ultima frazione in apnea per Schio che incassa le zampate delle lupe: 7-0 Russo-Milazzo e al 34’ l’inerzia sembra essere tutta giallonera. Il talento infinito delle orange, però, cambia tutto: tripla di Sottana e gioco da 4 punti di una Mabrey fin qui stranamente poco incisiva.

Il Fila si affida a Milazzo che è indemoniata e mette un’altra tripla che trova risposta da Mabrey che non ci sta ad alzare bandiera bianca. A 30” dal termine Keys segna il canestro del +2 mentre il Fila non riesce a realizzare il pareggio.

In lunetta Mabrey fa 1/2 e poi spende un ingenuo fallo antisportivo su Milazzo a 3” dalla fine: la play siciliana realizza i liberi ma Washington non riesce a infilare il tiro della vittoria

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 72 - 73 (13-14, 30-35, 56-57, 72-73)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 14 (6/11, 0/1), Verona 4 (0/2, 1/3), Milazzo* 31 (5/9, 4/9), Ianezic, Ferraro NE, Pastrello* 5 (1/3, 1/3), Frigo NE, Russo 2 (1/3, 0/3), Kaczmarczyk* 7 (2/7, 0/1), Arado, Diakhoumpa NE, Dedic* 9 (4/8, 0/2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 19/45 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 36 10+26 (Washington 11) - Assist: 13 (Kaczmarczyk 4) - Palle Recuperate: 7 (Washington 4) - Palle Perse: 8 (Verona 2)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 10 (1/7, 2/4), Bestagno* 4 (1/2, 0/1), Mestdagh* 10 (1/2, 2/4), Sottana 13 (1/1, 2/4), Verona* 6 (3/6, 0/2), Mutterle NE, Keys 10 (4/7, 0/2), Penna 4 (1/2, 0/2), Zahui Bazoukou 6 (2/3, 0/1), Ndour Gueye* 10 (2/5, 1/1) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 20/24 - Rimbalzi: 43 9+34 (Keys 7) - Assist: 18 (Sottana 6) - Palle Recuperate: 4 (Penna 2) - Palle Perse: 13 (Mabrey)

Arbitri: Ferrara C., Miniati G., Castellaneta A.