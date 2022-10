Basket femminile Serie A1, colpaccio delle Lupe: battuta Ragusa 72-80

Il Fila San Martino di Lupari vince sul parquet della Passalacqua Ragusa ed interrompe un digiuno in terra siciliano durato quasi sei anni.



Ed è un successo importantissimo il terzo in stagione, il secondo consecutivo in trasferta dopo l'impresa in casa della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca.

Grande partita per le ragazze di Coach Serventi, che seppur costrette a rinunciare a Washington, in permesso negli States per motivi familiari, guidano per tutto il primo tempo e poi nell'ultima frazione fanno un capolavoro, rimontando dal -10. Finisce 72-80

La partita - Partono bene le Lupe che al termine del primo quarto sono avanti di +7, 19-26 il parziale. Nella seconda frazione le padrone di casa tornano prepotentemente in partita, si aggiudicano il parziale, 21-15, e di fatto azzerano il distacco. Il primo tempo termina sul 40-41 per le ospiti.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le biancoverdi di casa accelerano e prima azzerano il distacco e poi tracciano un solco di +9. Al minuto 30 il tabellone dice Passalacqua-Fila 66-57.

Ma, come detto, nel quarto finale il Fila fa un vero e proprio capolavoro. Si scatenano Milazzo, Russo, Kaczmarczyk e Dedic che spingono le ospiti ad una rimonta incredibile piazzando un parziale di 6-23. Il match finisce con un chiaro 72-80 per San Martino di Lupari e le giallonere fanno festa.

Da segnalare che Ilaria Milazzo ha superato quota 2000 punti in Serie A1 di Basket femminile.

Il tabellino di Passalacqua Ragusa-Fila San Martino di Lupari 72-80 19-26, 21-15; 26-16; 6-23

VIRTUS EIRENE RAGUSA: Mallo ne, Romeo 9 (3/9 da tre), Consolini 10 (1/3, 2/3), Di Fine ne, Olodo ne, Dotto 2 (1/5, 0/1), Hampton ne, Vitola 15 (6/12, 0/2), Attura 5 (1/4, 1/7), Ostarello 7 (2/2, 0/4), Anigwe 24 (10/13). All. Diamanti.

BASKET SAN MARTINO: Tau ne, Verona 2 (1/1), Milazzo 19 (3/8, 3/6), Ianezic (0/2 da tre), Pastrello 8 (2/4, 1/2), Frigo ne, Russo 17 (3/7, 2/6), Kaczmarczyk 17 (5/9, 2/2), Arado (0/3, 0/1), Dedic 17 (6/13, 1/3). All. Serventi. ARBITRI: Lucotti di Binasco (MI), Forni di Cervia (RA) e Del Gaudio di Massa di Somma (NA).

Uscita per 5 falli: Dotto (40′).

Tiri da due: Ragusa 21/39, San Martino 20/45.

Tiri da tre: Ragusa 6/26, San Martino 9/22.

Tiri liberi: Ragusa 12/16, San Martino 13/15.

Rimbalzi: Ragusa 38 (Anigwe 13), San Martino 40 (Kaczmarczyk 9).

Assist: Ragusa 13 (Dotto 4), San Martino 13 (Milazzo 5).