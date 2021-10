Basket, Lissone Interni Bernareggio - Virtus Padova 75 a 60

Altra sconfitta per la Virtus Padova che non riesce a conquistare i primi due punti stagionali. Al PalaReds, contro la Lissone Interni Bernareggio, nemmeno un avvio di gara scoppiettante (6-14 per la Virtus) permette ai neroverdi di girare la propria stagione. La Virtus, era partita col piede giusto, cattiva e concentrata in difesa, efficace nel pitturato con Lusvarghi e Ferrari ed aveva chiuso avanti 17-20 il primo quarto. Poi il pareggio dei padroni di casa sul 27-27 con un gioco da 4 di Almansi e il sorpasso sul 29-27 con Anaekwe nell’azione successiva. Virtus sbanda e perde per strada la fiducia lasciando ai padroni di casa il comando delle operazioni, Bernareggio va all’intervallo sopra 38-33.

In avvio di ripresa i padroni di casa affondano il colpo con la tripla di Beretta del 41-33. I lombardi prendono margine e lo mantengono fino al +9, con la Virtus che fatica a trovare soluzioni offensive (zero tiri da tre a bersaglio). L’ultimo quarto si apre con la giocata di Bocconcelli che vale il -3 alla Virtus, ma è l’ultimo spiraglio di sole per i neroverdi. Di Meco infatti infila la tripla del +6 e in un amen Bernareggio vola prima sul +8 e poi sul +9 al 5’. La Virtus prova a lottare ma non basta, il match si conclude 75-60, con i Reds che trovano la loro prima vittoria stagionale e i neroverdi che rimangono all’ultimo posto in classifica. Da segnalare i 20 punti del solito Michele Ferrari, in doppia cifra anche Francesco De Nicolao con 10, ma le note liete sono troppo poche per esserne soddisfatti.

Lissone Interni Bernareggio - Antenore Energia Virtus Padova 75-60 (17-20, 21-13, 15-15, 22-12)

Lissone Interni Bernareggio: Gian paolo Almansi 24 (3/7, 3/10), Manuel Di meco 13 (3/5, 2/3), Daniele Quartieri 13 (2/8, 0/2), Obinna Anaekwe 9 (4/6, 0/0), Matteo Beretta 5 (1/2, 1/2), Andrea Colussa 3 (0/0, 1/1), Tommaso Lanzi 2 (1/2, 0/0), Andrea Marra 2 (1/1, 0/2), Simone Doneda 2 (1/2, 0/1), Carlo Cappelletti 2 (0/1, 0/0), Abba adam Adamu 0 (0/0, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 37 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Obinna Anaekwe 10) - Assist: 16 (Daniele Quartieri 9)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 20 (8/11, 0/1), Francesco De nicolao 10 (4/7, 0/4), Marco Lusvarghi 9 (3/5, 0/0), Pietro Bocconcelli 9 (3/7, 0/3), Giacomo Cecchinato 5 (2/6, 0/1), Nicolo' Pellicano 5 (1/2, 0/2), Isacco Lovisotto 2 (1/5, 0/1), Federico Schiavon 0 (0/1, 0/1), Leonardo Marangon 0 (0/2, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Michele Ferrari 11) - Assist: 11 (Francesco De nicolao 6)