Serie B: Buzzi Unicem entra nel pool sponsor della Virtus Padova

Virtus Basket Padova è felice di annunciare un nuovo importante accordo di partnership con Buzzi Unicem, primario gruppo imprenditoriale italiano e attivo in 14 Paesi, che entra a far parte di MetaVirtus il pool di sponsor impegnati a sostenere il club neroverde.

Il brand Buzzi Unicem sarà protagonista dei principali strumenti di comunicazione Virtus Padova e parteciperà attivamente alle iniziative congiunte programmate dal movimento cestistico padovano nei prossimi mesi. Tale accordo con una realtà così prestigiosa rappresenta per Virtus Padova una ulteriore conferma della validità del proprio progetto con una visione che va oltre l’ambito sportivo.

“Avere al nostro fianco un importante brand italiano, dallo spirito così internazionale, quale Buzzi Unicem significa per noi ampliare i nostri orizzonti verso nuove dimensioni. – ha commentato Nicola Bernardi, Direttore Generale di Virtus Basket Padova – Il nostro percorso è stato premiato in una visione di insieme ed in particolare è stato riconosciuto il ruolo che Virtus Padova ha avuto in questi anni, e continua ad avere, nella promozione di valori che vanno ben oltre lo sport. Quest’anno in particolare, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Si pensi all’accordo siglato con l’Università di Padova e al progetto di Virtus per Padova Urbs Picta”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia MetaVirtus – ha dichiarato Antonio Buzzi, Chief Operating Officer Cemento Italia, Buzzi Unicem – e di poter contribuire concretamente allo sviluppo del movimento cestistico in un’area, quella del padovano, dove operiamo da alcuni anni e nella quale il basket ha da tempo radici solide. Condividendo una passione comune, siamo lieti di contribuire attivamente ad un progetto ambizioso e innovativo, che va oltre la tradizionale sponsorizzazione, convinti dell’importanza di sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, in particolare dopo l’uscita dal contesto pandemico”.

“Da tempo investiamo nel basket, uno sport fondato su principi sani, dove la competizione, la voglia di apprendere dai propri errori per migliorarsi, prima ancora di vincere, è un messaggio da trasmettere alle nuove generazioni, ma non solo. Ci sono dunque molte analogie tra sport e contesto aziendale. In particolare la pallacanestro è una disciplina che unisce velocità di azione, strategia e relazione intelligente. La vittoria è di tutti, la sconfitta è un incentivo per fare meglio superando i propri limiti. – ha aggiunto Antonio Buzzi – Questi sono i principi che trasferiamo alle nostre persone, per far sì che ci sia sempre il massimo impegno in ogni progetto e questo è ciò che desideriamo trasmettere ai giovani cestisti. In ultimo, ma non meno importante, riteniamo che questa partnership sia una buona opportunità per condividere con il territorio iniziative sportive che avvicinino i ragazzi a questa disciplina e che incentivino chi già la pratica a mettersi in gioco, per crescere sia a livello sportivo che umano. Impegno e disponibilità ci guideranno in questo progetto, con l’augurio di raggiungere insieme traguardi sportivi e umani di cui andare fieri”.

Buzzi Unicem SPA è un gruppo multiregionale internazionale con sede a Casale Monferrato in Piemonte, focalizzato sulla produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali. Il Gruppo opera in 14 paesi e impiega circa 10.000 persone. Gli stabilimenti in Italia sono 13 e i dipendenti diretti sono oltre 1.500. Il gruppo ha una visione strategica di lungo termine e un management dedicato che opera in un’ottica di sviluppo sostenibile e strutture produttive di qualità. Buzzi persegue la creazione del valore grazie a un profondo e sperimentato know-how e all’efficienza produttiva dei suoi impianti.

L’Ambiente e la Sicurezza sono al centro del modo di fare business di Buzzi Unicem. In tali ambiti, in particolare, in Italia il gruppo Buzzi è certificato UNI EN ISO 14001:2015 (sistemi di gestione ambientale), OHSAS 18001 – UNI EN ISO 45001:2018 (sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro) e EMAS = Eco-Management and Audit Scheme (sistema di valutazione e miglioramento dell’efficienza ambientale; la cementeria di Monselice (PD) è l’unico caso di cementeria italiana a cui è stato attribuito questo importante riconoscimento).

Una visione strategica che si concretizza in scelte innovative di medio lungo termine – un esempio il lancio sul mercato italiano della linea di prodotti CGreen, una famiglia di cementi a contenuto impatto ambientale (ottimizzando le condizioni di macinazione e miscelazione e utilizzando additivi di nuova generazione).

La nuova partnership verrà presentata ufficialmente alla comunità locale, allo staff e ad altri sponsor Virtus, lunedì 28 marzo 2022 presso lo stabilimento Buzzi Unicem di Monselice (PD).