Coppa Italia-IFP Cup, scatta la Final Eight: al PalaLupe per il Fila è subito derby

Tutto è pronto per la IFP Cup: da giovedì a domenica al palazzetto di Via Leonardo da Vinci 9, a San Martino di Lupari, sarà grande spettacolo con le Final Eight della Techfind Coppa Italia di A1 femminile. E per i tifosi delle Lupe padrone di casa, l'appuntamento più atteso è quello in programma giovedì alle 20.45, con il quarto di finale che vedrà le giallonere affrontare il derby con il Famila Wuber Schio.

Una sfida decisamente complicata per le padrone di casa, subito opposte alla testa di serie numero uno del tabellone. Finora la formazione vicentina, capace anche di sfiorare la qualificazione alle Final Four di Eurolega, in Italia non ha mai perso: 20 vittorie su 20 in campionato, a cui va aggiunta la conquista della Supercoppa Italiana dello scorso settembre.

Dall'altra parte le ragazze di Serventi, reduci da un periodo ricchissimo di partite (e mercoledì 30 ci sarà anche il recupero casalingo con Empoli), stanno stringendo i denti nonostante gli infortuni che hanno caratterizzato la stagione, ma sono pronte a dare il massimo, puntando anche sulla spinta del pubblico.

IL PROGRAMMA. Tutte le partite si disputeranno al PalaLupe di Via Leonardo da Vinci 9, a San Martino di Lupari, con la formula dell'eliminazione diretta.

Giovedì 24 marzo 2022, Quarti di finale

• Gara 1: Passalacqua Ragusa – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca (ore 18.00)

• Gara 2: Famila Wuber Schio – Fila San Martino di Lupari (ore 20.45)

Venerdì 25 marzo 2022, Quarti di finale

• Gara 3: Umana Reyer Venezia – Allianz Geas S.S.Giovanni (ore 18.00)

• Gara 4: Virtus Segafredo Bologna – La Molisana Magnolia Campobasso (ore 20.45)

Sabato 26 Marzo 2022, Semifinali

• Gara 5: Vincente gara 2 Vs Vincente gara 1 (ore 18.00)

• Gara 6: Vincente gara 3 Vs Vincente gara 4 (ore 20.45)

Domenica 27 Marzo 2022, Finale

• Vincente gara 5 – vincente gara 6 (ore 18.00)

È possibile prenotare i biglietti per le partite dei quarti di finale (che saranno a ingresso libero, ma comunque contingentato in base alle attuali normative sanitarie) al link www.lupebasket.it/coppaitalia2022, dove sono disponibili tutte le indicazioni anche per i giorni seguenti, nei quali invece il biglietto per la singola partita avrà il costo di 10 euro.

Tutte le sette partite della IFP Cup saranno trasmesse in diretta televisiva su LBF Tv (canale 411, necessaria una tv connessa a internet), e anche in streaming gratuito su www.lbftv.it.