Coppa Italia Serie A1, svelato il programma della Final Eight di San Martino di Lupari

Si alza il sipario sulla Techfind Coppa Italia Serie A1, che dal 24 al 27 marzo vedrà in campo a San Martino di Lupari il meglio del basket femminile italiano. Il Title Sponsor delle Final Eight sarà Techfind, l'azienda di Giuseppe Buluggiu che si occupa di consulenze Industriali e nello specifico di: Ottimizzazione dei Costi di Produzione, Recupero Obsolescenze di Componenti ed Apparecchiature Industriali, oltre a collaborare in qualità di Agenzia e/o Distribuzione per le aziende e in qualità di Broker per le aziende.



Il trofeo sarà invece intitolato "IFP Cup": main sponsor locale dell'evento sarà infatti IFP Europe, Azienda di Galliera Veneta (PD) specializzata nella produzione di impianti per il lavaggio dei metalli, fondata nel 2010 da Giacomo Sabbadin e Alberto Gobbo e tra i leader europei del suo mercato di riferimento. Il logo della Coppa, realizzato da Rishal (@foto_di_rishal), fa sfoggio proprio dei colori dell'azienda che sin dal 2013 è tra i partner delle Lupebasket, società ospitante.



IL PROGRAMMA. Ufficiale il programma delle gare che si disputeranno al PalaLupe di Via Leonardo da Vinci 9, con due partite al giorno da giovedì a sabato, fino alla finalissima di domenica.

Giovedì 24 marzo 2022, Quarti di finale

• Gara 1: Passalacqua Ragusa - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca (ore 18.00)

• Gara 2: Famila Wuber Schio - Fila San Martino di Lupari (ore 20.45)

Venerdì 25 marzo 2022, Quarti di finale

• Gara 3: Umana Reyer Venezia - Allianz Geas S.S.Giovanni (ore 18.00)

• Gara 4: Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso (ore 20.45)

Sabato 26 Marzo 2022, Semifinali

• Gara 5: Vincente gara 2 Vs Vincente gara 1 (ore 18.00)

• Gara 6: Vincente gara 3 Vs Vincente gara 4 (ore 20.45)

Domenica 27 Marzo 2022, Finale

• Vincente gara 5 – vincente gara 6 (ore 18.00)



INFO BIGLIETTI. Sarà possibile prenotare il biglietto per ogni singola partita attraverso un apposito modulo online su www.lupebasket.it. Chi prenota, potrà ritirare e pagare in cassa il giorno della partita, presentandosi almeno 30 minuti prima della palla a due. Sarà possibile acquistare anche senza prenotazione, ma solo fino ad esaurimento dei posti concessi dalle attuali limitazioni sulla capienza. Nelle prossime ore saranno resi noti tutti i dettagli sui prezzi e i link per effettuare le prenotazioni.



Le richieste di accredito stampa andranno indirizzate invece a stampa@lupebasket.it o comunicazione@legabasketfemminile.it, indicando per quali giorni è intesa la richiesta (nel caso dei fotografi, si prega di specificare anche se c'è necessità di una postazione al tavolo stampa).

Da segnalare infine che ad aprire la manifestazione sarà, mercoledì 23 marzo alle 18.30, l'incontro a tema "Donne & Leadership", che si svolgerà proprio al PalaLupe con ingresso gratuito, e che vedrà protagoniste diverse eccellenze al femminile del mondo imprenditoriale e sportivo. Venerdì 25 marzo alle 11.00 invece, presso l'Arcostruttura adiacente allo stesso palasport, la Lega Basket Femminile organizzerà il convegno "Società e associazioni sportive dilettantistiche: ieri, oggi e domani, con uno sguardo sulla riforma dello sport".