Serie B: La grande festa del basket patavino sorride alla Virtus. L'Antenore energia vince il derby

All’interno di un PalaBerta gremito, con un pubblico caldissimo, torna il derby del basket padovano Petrarca-Virtus. Un classico che come sempre crea tanta attesa.

L’Antenore, costretta a rinunciare a Marco Lusvarghi – out nel riscaldamento – si porta a casa la sfida e due punti fondamentali per la classifica con una prestazione di gruppo molto solida e in particolare le importanti prove di Leonardo Marangon (22 punti) e Giacomo Cecchinato (19 punti).

Davvero un derby carico di emozioni, bello e combattuto dall’inizio alla fine. Un tributo speciale per tutta la città di Padova e per il grande pubblico presente che ha goduto di un vero spettacolo.

Ne esce vittoriosa la Virtus, che ha dimostrato grande coesione e la giusta grinta nei momenti decisivi del match.

In un PalaBerta dal clima davvero torrido la partita inizia con due triple per parte, Basile e Ihedioha, prima dei due canestri degli ex Morgillo e Bianconi che mandano avanti Petrarca. Paolin da tre e Cecchinato provano a dare la carica ai neroverdi che rientrano a meno uno prima della bomba di Turel (12-8). Risponde subito Giacomo Cecchinato che con due triple consecutive scrive il primo vantaggio Antenore (12-14). Ihedioha da sotto trova altri due punti, ma è ancora Turel a punire dalla lunga distanza a metà del quarto (15-16). La partita viaggia a ritmi altissimi e Ferrari serve un assist che Ihedioha deve solo appoggiare per la parità a quota 20. Marangon a rimbalzo d’attacco e Michele Ferrari nell’azione successiva, ubriacando Morgillo, producono i punti che mantengono avanti la Virtus fino al termine di un bellissimo primo quarto (22-24).

Marangon apre il secondo quarto con una bella entrata ma dopo due minuti con entrambi gli attacchi sterili il Petrarca trova con Bolpin la tripla del sorpasso (27-26). Ferrari e Bianconi si rispondono colpo su colpo, Paolin inventa la penetrazione a metà parziale che riscrive la parità. Ancora Francesco Paolin mantiene in equilibrio il punteggio (33-33) con il gioco da tre punti che galvanizza il pubblico neroverde. La bomba di Cecchinato e il canestro da sotto di Ihedioha chiudono il secondo quarto di un bellissimo derby che l’Antenore conduce di uno all’intervallo (39-40).

Dopo la pausa lunga Cecchinato trova subito due punti in penetrazione ma il quarto personale di Francesco De Nicolao costringe il play in panchina accorciando le rotazioni, già ridotte dall’assenza di Lusvarghi. Una magia di Michele Ferrari mantiene l’Antenore avanti, ma Turel trova il bersaglio grosso per i petrarchini (47-46) a metà del quarto. Giacomo Cecchinato ruba palla e trova l’immediato jumper vincente, Michele Ferrari dalla lunetta e l’inchiodata di Marangon in contropiede fanno il più sette per l’Antenore (47-54). Leonardo Marangon a rimbalzo d’attacco vola e segna nell’area bianconera prima del gioco da tre punti di Morgillo che riavvicina il Petrarca che, grazie ai liberi concessi, rientra fino al meno quattro. Risponde Turel da tre punti, ma ancora uno scatenato Marangon trova il fondo della retina e stoppa al tabellone Morgillo nell’azione successiva che chiude il terzo quarto con l’Antenore avanti di sei (56-62).

In un clima di fuoco iniziano gli ultimi 10’ di gioco: Leonardo Marangon inventa subito la bomba del più nove (56-65) e stoppa Borsetto sul capovolgimento di fronte. Coppo ne appoggia due a rimbalzo d’attacco, Basile e Bianconi da tre suonano la carica per il Petrarca che torna a meno tre (64-67) con sette minuti da giocare. Morgillo impatta ancora da tre punti, ma i liberi di Marangon e un’incredibile tripla di Cecchinato ridanno cinque lunghezze di vantaggio all’Antenore (67-72). Ancora Corrado Bianconi punisce da tre punti e il PalaBerta diventa una vera bolgia. La Virtus perde Cecchinato e Ferrari per falli, ma ci pensa Capitan Schiavon con una bomba chirurgica a dare ossigeno all’Antenore (72-77) a un minuto e dieci secondi dal termine. Il Petrarca non trova più la via del canestro e manda Paolin in lunetta che fa due su due. Turel accorcia, ma i giochi ormai sono chiusi con il popolo neroverde che può festeggiare il secondo derby padovano vinto in questa stagione con il punteggio finale di 75-81.

La voce del Coach

“È stata una partita davvero bella e divertente, sia per chi l’ha giocata, sia per chi l’ha allenata e soprattutto per il pubblico che ha avuto modo di assistere ad un bello spettacolo. – ha commentato a caldo Riccardo De Nicolao, Head Coach dell’Antenore – L’inizio della sfida ci ha visto partire male con tre errori importanti che hanno consentito ai padroni di casa di prendere un certo vantaggio. Grazie all’esperienza dei nostri giocatori abbiamo però reagito rapidamente e subito siamo rientrati in partita riportando sui binari giusti la sfida”.

“Questa nostra vittoria conferma la validità del percorso che stiamo facendo e sicuramente con questa energia positiva stiamo capitalizzando la confidenza nei nostri mezzi. – ha aggiunto De Nicolao – Si tratta peraltro di ottimi punti, fondamentali per la posizione in classifica. Meglio di così davvero non poteva andare”.

UBP Petrarca Padova - Antenore Energia Virtus Padova 75-81 (22-24, 17-16, 17-22, 19-19)

UBP Petrarca Padova: Mirco Turel 19 (2/7, 5/8), Corrado Bianconi 18 (3/5, 3/11), Giuseppe nicolò Basile 13 (1/3, 2/6), Ivan Morgillo 12 (3/11, 1/5), Alessio Bolpin 4 (0/0, 1/2), Marco Borsetto 4 (2/5, 0/0), Dario ludovico Maran 3 (0/2, 1/2), Matteo Coppo 2 (1/2, 0/1), Nicola Bombardieri 0 (0/0, 0/0), Enrico Stavla 0 (0/0, 0/1), Riccardo Vinciguerra 0 (0/0, 0/0), Giovanni Adami 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 22 - Rimbalzi: 39 14 + 25 (Corrado Bianconi 12) - Assist: 16 (Giuseppe nicolò Basile 6)

Antenore Energia Virtus Padova: Leonardo Marangon 22 (6/9, 1/3), Giacomo Cecchinato 19 (3/5, 4/8), Francesco ikechukwu Ihedioha 14 (3/7, 1/3), Michele Ferrari 11 (4/6, 0/0), Francesco Paolin 10 (2/3, 1/3), Federico Schiavon 3 (0/1, 1/1), Francesco De nicolao 2 (0/3, 0/2), Federico Osellieri 0 (0/0, 0/1), Riccardo Venier 0 (0/0, 0/2), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Michele Ferrari 11) - Assist: 13 (Francesco De nicolao 5)