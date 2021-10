Esordio al PalaLupe per il Fila. Milazzo: "Vogliamo togliere lo zero dalla classifica"

Esordio casalingo per la Fila Lupe San Martino di Lupari che affronta in casa la quotata Dinamo Sassari. La video intervista di Ilaria Milazzo

Arriva il primo impegno casalingo della stagione per il Fila, che domenica 10 ottobre, palla a due alle ore 19:00, al PalaLupe di San Martino di Lupari ospita la Dinamo Sassari, per la seconda giornata della Techfind Serie A1 di basket femminile.

Le ragazze di coach Serventi scenderanno in campo di fronte ai propri tifosi a 357 giorni dall ultima partita con il pubblico. Il Fila sarà priva dell'infortunata Ianezic (per la e con due sole straniere. Ma come anticipa la playmaker del roster della Lupe, Ilaria Milazzo: "Vogliamo togliere lo zero dalla casella della classifica" e sono decise a cercare la prima gioia in campionato.

La sfida, però, è tutt'altro che semplice. La formazione sarda, dopo l'annata da matricola si è rinforzata sul mercato, ed ha iniziato la stagione centrando la qualificazione all'Eurocup. A trascinare le sarde, una bocca da fuoco come Maggie Lucas: 38, 28 e 26 punti per l'esterna americana nelle tre gare ufficiali disputate fin qui. Nel match dell'Opening Day della Seria A1 Sassari ha ceduto ad una Limonta Basket Costa Masnaga in gran forma, 56-83 il finale.

Ma Sassari è ancora priva della Trebec, e che è pronta a inserire nel settore delle lunghe un'altra big come Jessica Shepard, arrivata in settimana dopo la conclusione della sua stagione WNBA. Tra le italiane, guidate ancora da capitan Arioli, si sono aggiunti nomi di graned valore come Orazzo, Moroni e Dell'Olio.



I precedenti tra le due formazioni, gli unici due in realtà. sono tutti della scorsa stagione. Il Fila se li è aggiudicati entrambi vincendo 57-50 all'andata a San Martino di Lupari e 74-69 al ritorno in Sardegna. La gara del PalaLupe sarà protagonista del primo posticipo televisivo di LBF Tv, il nuovo canale tematico della Lega Basket Femminile, visibile sul canale 411. Sarà possibile seguire Lupe-Dinamo Sassari anche sulla piattaforma online www.lbftv.it, l'abbonamento per l'intera stagione ha il costo di 19.99 euro.



Gli abbonati e tutti coloro che hanno prenotato il biglietto in prevendita per il match potranno entrare a partire dalle 18:00. Non sarà possibile acquistare biglietti al PalaLupe. Obbligatori green pass per accedere ed uso della mascherina all'interno della struttura.